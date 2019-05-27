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29 апреля 2019

Lucapa получила $ 3,5 млн от второго тендера алмазов, добытых на Мотаэ

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Lucapa Diamond получила $3,5 млн от второго алмазного тендера этого года, на котором компания реализовала 7 008 каратов алмазов, добытых на недавно запущенном производстве на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото. 

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Фото: Lucapa


Алмазная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), сообщила, что цены на отдельные камни, произведенные на Мотаю, на тендере в Антверпене вподнялись до отметки в 26 000 долларов за карат.
Общая прибыль от реализации камней на двух аукционах алмазов Мотаэ, завершенных в этом году, составила $7,3 млн.
Это представляет собой среднюю общую цену в $588 за карат алмазов и $729 за карат алмазов, размер рассева которых больше, чем одиннадцатый номер сита.
«Мы по-прежнему воодушевлены регулярной добычей алмазов специальной категории и результатами продаж камней, добытых на участках кимберлитовой трубки Мотаэ с предполагаемо более низкой маржой», - сказал генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Компания рассматривает возможность проведения третьего тендера в первой половине года в связи с высоким уровнем добычи на новом заводе Мотаэ производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год. Недавно компания сообщила, что в начале этого месяца на Мотаэ был добыт алмаз ювелирного качества весом 126 каратов, а также другие камни специальной категории типа IIa.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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