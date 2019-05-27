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Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании...

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«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

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Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

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29 апреля 2019

Zim diamond и золотодобывающая фирма построят солнечные электростанции

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RIOZIM_logo.pngRioZim, которая добывает алмазы и золото в Зимбабве, подписала соглашение на $200 млн с Китайской международной инженерной корпорацией China Gezhouba Group International Engineering Corporation (CGGC) о строительстве солнечных электростанций с суммарной мощностью 178 мегаватт, сообщают государственные средства массовой информации.
Солнечные электростанции будут построены в различных местах по всей стране, где RioZim осуществляет свою деятельность, включая алмазный рудник Мурова (Murowa) в Звишаване, золотое производство Renco, шахты Кэм (Cam), Мотор (Motor) и Дэлни (Dalny).
Исполнительный директор компании Беки Нкомо (Bheki Nkomo) заявил, что солнечная электростанция будет не только снабжать энергией шахты компании, но и поставлять избыточную электроэнергию в энергосистему страны, чтобы ослабить дефицит энергии в Зимбабве.
Зимбабве в последнее время сталкивается с серьезной нехваткой электроэнергии в результате сокращения выработки электроэнергии на одной из крупных электростанций, южной гидроэлектростанции Кариба, которая пострадала от засухи.
RioZim приобрела алмазный рудник Мурова у Rio Tinto в 2015 году и значительно расширилась под новым руководством.
В 2015 году на Мурова было добыто 255 000 каратов алмазов, в настоящее время на руднике производится около 1,2 млн каратов преимущественно белых алмазов ювелирного качества.
В настоящее время RioZim использует сочетание стратегии органического и неорганического роста, чтобы к 2022 году увеличить производство до 5 миллионов каратов в год.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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