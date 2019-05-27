Zim diamond и золотодобывающая фирма построят солнечные электростанции

RioZim, которая добывает алмазы и золото в Зимбабве, подписала соглашение на $200 млн с Китайской международной инженерной корпорацией China Gezhouba Group International Engineering Corporation (CGGC) о строительстве солнечных электростанций с суммарной мощностью 178 мегаватт, сообщают государственные средства массовой информации.Солнечные электростанции будут построены в различных местах по всей стране, где RioZim осуществляет свою деятельность, включая алмазный рудник Мурова (Murowa) в Звишаване, золотое производство Renco, шахты Кэм (Cam), Мотор (Motor) и Дэлни (Dalny).Исполнительный директор компании Беки Нкомо (Bheki Nkomo) заявил, что солнечная электростанция будет не только снабжать энергией шахты компании, но и поставлять избыточную электроэнергию в энергосистему страны, чтобы ослабить дефицит энергии в Зимбабве.Зимбабве в последнее время сталкивается с серьезной нехваткой электроэнергии в результате сокращения выработки электроэнергии на одной из крупных электростанций, южной гидроэлектростанции Кариба, которая пострадала от засухи.RioZim приобрела алмазный рудник Мурова у Rio Tinto в 2015 году и значительно расширилась под новым руководством.В 2015 году на Мурова было добыто 255 000 каратов алмазов, в настоящее время на руднике производится около 1,2 млн каратов преимущественно белых алмазов ювелирного качества.В настоящее время RioZim использует сочетание стратегии органического и неорганического роста, чтобы к 2022 году увеличить производство до 5 миллионов каратов в год.