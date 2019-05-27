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29 апреля 2019

Сокращение добычи алмазов замедлит рост ВВП Ботсваны

Сегодня
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Ожидается, что реальный рост ВВП Ботсваны в ближайшие несколько лет замедлится из-за падения добычи алмазов и роста строительного сектора ниже тенденции, говорится в сообщении, опубликованном Fitch Solutions.
В докладе прогнозируется замедление реального темпа роста ВВП Ботсваны до 3,9% и 4,1% в 2019 и 2020 годах, соответственно, с 4,5% в 2018 году.
Fitch Solutions сообщает, что краткосрочное снижение добычи будет обусловлено осуществлением проекта Cut 9 на руднике Жваненг (Jwaneng), который продлит срок службы рудника до 2034 года.
«Однако проект Cut 9 также повлечет за собой сокращение добычи на руднике Жваненг, что приведет к сокращению добычи алмазов в Ботсване в ближайшие годы, - говорится в сообщении. - Алмазы являются основным экспортным товаром Ботсваны, составляя в среднем 86,7% от общего объема экспорта с 2014 по 2018 год, это приведет к замедлению экономического роста в краткосрочной перспективе».
Рост горнодобывающей промышленности Ботсваны, как сообщается, будет во все большей степени зависеть от добычи угля.
«Тем не менее в прошлом году на долю угля приходилось лишь 0,3% экспорта, и рост добычи угля также замедлится с примерно 18,4% в 2018 году, до 15,0% в 2019 году и 11,6% в 2020 году», - сообщили в Fitch Solutions.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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