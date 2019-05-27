АЛРОСА реализовала алмазное сырье на аукционе в Израиле на $10 млн

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров (от 10,8 карата), который состоялся в Израиле.

Фото: АЛРОСА

Выручка по итогам аукциона составила $10,2 млн. Всего было реализовано 120 камней общей массой 1 940 каратов, в том числе два крупных алмаза весом более 50 карат. В торгах принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США, ОАЭ, России и Гонконга.«Крупное сырье стабильно пользуется популярностью у диамантеров Израиля. Прошедший аукцион – третий по счету в этом году. Это наш самый высокий результат по выручке на израильской площадке в 2019 году. До конца года мы планируем здесь еще три аукциона и рассчитываем на сохранение спроса со стороны клиентов», - прокомментировал результаты аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.В 2018 году АЛРОСА провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров.