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29 апреля 2019

АЛРОСА реализовала алмазное сырье на аукционе в Израиле на $10 млн

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров (от 10,8 карата), который состоялся в Израиле. 

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Фото: АЛРОСА


Выручка по итогам аукциона составила $10,2 млн. Всего было реализовано 120 камней общей массой 1 940 каратов, в том числе два крупных алмаза весом более 50 карат. В торгах принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США, ОАЭ, России и Гонконга.
«Крупное сырье стабильно пользуется популярностью у диамантеров Израиля. Прошедший аукцион – третий по счету в этом году. Это наш самый высокий результат по выручке на израильской площадке в 2019 году. До конца года мы планируем здесь еще три аукциона и рассчитываем на сохранение спроса со стороны клиентов», - прокомментировал результаты аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
В 2018 году АЛРОСА провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров.


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