Lucapa отстояла проект по разведке кимберлитов в Анголе

Lucapa Diamond, которая в 2017 году получила прибыль в размере $5,6 млн от деятельности принадлежащего компании на 40% предприятия Sociedade Mineira Do Lulo (SML), защитила свое решение о репатриации $2,1 млн в Австралию и выделила $3,5 млн на разведку кимберлитов в Анголе.Как сообщается, 6 000 акционеров компании были недовольны таким распределением финансирования.Другая часть акционеров компании считает, что Lucapa уделяет все внимание только двум своим рудникам, на которых добываются высокоценные алмазы, и пересматривает возможность разведки кимберлитовых месторождений.Однако председатель Lucapa Майлз Кеннеди (Miles Kennedy) заявил, что он твердо убежден в том, что компания должна продолжить разведку кимберлитов в течение срока действия лицензии на разработку участка, которую она получила.«Действительно, некоторые акционеры считают, что, несмотря на то, что мы потратили много лет и много миллионов долларов на нашу программу по разведке кимберлитов, мы не приблизились к тому, чтобы найти коренное месторождение на Луло (Lulo), - сказал он. - … Хотя разведка кимберлитов по своей природе может быть кропотливой и медленной, я в равной степени полагаю, что мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы найти коренное месторождение на Луло».Он добавил, что для Lucapa было важно продолжить разведку кимберлитов, поскольку в рамках программы по бурению 2018 года было идентифицировано более 70 кимберлитов.Согласно данным компании, кимберлиты Луло являются алмазосодержащими, и Lucapa уже определила несколько алмазоносных кимберлитов.«В разведке кимберлитов нет единственно верного решения. Но терпеливый и методичный подход, разработанный нашей исследовательской группой, сужает и ограничивает области нашего поиска кимберлитов, - сказал Кеннеди. - Это может занять у нас еще пару лет, но я уверен, как никогда, что мы действительно можем найти коренное алмазное месторождение на Луло… Мы, конечно, можем посмотреть на альтернативные варианты финансирования этой программы, но сейчас не время отступать от этого пути или сдаваться».