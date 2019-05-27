Открыта регистрация на Конгресс CIBJO 2019

В этом году организатором мероприятия является DANAT, Бахрейнский институт жемчуга и драгоценных камней, оно пройдет в отеле Four Seasons Hotel Bahrain Bay.
Конгрессы CIBJO служат местом сбора Ассамблеи делегатов Всемирной ювелирной конфедерации, а также местом проведения ежегодных заседаний отраслевых комиссий CIBJO, на которых могут вноситься поправки в окончательные справочники организации по международным стандартам для алмазной промышленности, отраслей цветных камней и жемчуга, лабораторий драгоценных камней, секторов кораллов и драгоценных металлов, а также по ответственному поиску источников поставок. Эти справочники также известны как «Синие книги».
На Конгрессе CIBJO будет сообщаться о программе Образовательного фонда Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation Education Foundation, WJCEF), касающейся ответственной и устойчивой деятельности в отрасли, и продолжающемся сотрудничестве конгресса с Организацией Объединенных Наций.
На специальном веб-сайте представлена программа конгрессов, указаны различные места проведения конгрессов, важная туристическая информация, справочная информация о Бахрейне, на сайте также можно найти новости и фотогалереи. Электронная форма регистрации на конгресс доступна по адресу http://www.cibjo.org/congress2019.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург