Эксклюзив

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29 апреля 2019

Открыта регистрация на Конгресс CIBJO 2019

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cibjo_logo.jpgРегистрация на конгресс Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 2019 года, который пройдет в Манаме, королевство Бахрейн, с 18 по 20 ноября, а предконгресные встречи начнутся 16 ноября, открыта.
В этом году организатором мероприятия является DANAT, Бахрейнский институт жемчуга и драгоценных камней, оно пройдет в отеле Four Seasons Hotel Bahrain Bay.
Конгрессы CIBJO служат местом сбора Ассамблеи делегатов Всемирной ювелирной конфедерации, а также местом проведения ежегодных заседаний отраслевых комиссий CIBJO, на которых могут вноситься поправки в окончательные справочники организации по международным стандартам для алмазной промышленности, отраслей цветных камней и жемчуга, лабораторий драгоценных камней, секторов кораллов и драгоценных металлов, а также по ответственному поиску источников поставок. Эти справочники также известны как «Синие книги».
На Конгрессе CIBJO будет сообщаться о программе Образовательного фонда Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation Education Foundation, WJCEF), касающейся ответственной и устойчивой деятельности в отрасли, и продолжающемся сотрудничестве конгресса с Организацией Объединенных Наций.
На специальном веб-сайте представлена программа конгрессов, указаны различные места проведения конгрессов, важная туристическая информация, справочная информация о Бахрейне, на сайте также можно найти новости и фотогалереи. Электронная форма регистрации на конгресс доступна по адресу http://www.cibjo.org/congress2019.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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