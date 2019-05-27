Открыта регистрация на Конгресс CIBJO 2019

Павел Соколов: «В любом камне есть своя красота» Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании...

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

Идеальная пара - платина и бриллианты Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...