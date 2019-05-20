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29 апреля 2019

Гармонизированные геммологические стандарты способствуют справедливой торговле ювелирными изделиями - CIBJO

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Выступая на церемонии открытия 7-го Европейского геммологического симпозиума в Идар-Оберштайне, Германия, 25 мая, президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) призвал мировое геммологическое сообщество участвовать через CIBJO в создании гармонизированных наборов стандартов, практик и номенклатуры в рамках международных усилий по обеспечению целостности ювелирного рынка и поддержанию доверия потребителей. 

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Фото: CIBJO


«Мы не коммерческая организация, но наша миссия состоит в том, чтобы способствовать созданию бизнес-среды, в которой коммерческие организации могут оптимизировать свою эффективность и доходы, - заявил он. - И чтобы сделать это в долгосрочной перспективе, мы считаем, что важно, чтобы наша рабочая среда была ответственной, справедливой и этичной. Если это не так, в индустрии предметов роскоши, подобной нашей, жизнеспособность нашего бизнеса будет поставлена ​​под угрозу, и мы рискуем потерять доверие потребителей, что немыслимо для нашего вида деятельности».
Д-р Кавальери особо поблагодарил организаторов конференции, Немецкую геммологическую ассоциацию и Немецкий фонд исследований драгоценных камней, лабораторию DSEF German Gem Lab, а также д-ра Томаса Линда (Thomas Lind), президента ассоциации и председателя совета директоров DSEF и д-ра Клаудио Милисенда (Claudio Milisenda), директора DSEF.
«Чтобы создать надлежащую рабочую среду, нам нужно быть полностью прозрачными в том, как мы управляем нашим бизнесом и в отношении того, что мы продаем, и, когда эта среда является международной, мы должны быть уверены, что наши коллеги всегда понимают, о чем мы говорим, -  отметил доктор Кавальери. - Таким образом, согласование стандартов и номенклатуры является критической необходимостью. Когда общий деловой язык существует, а его правила и условия общедоступны, у нас есть необходимые элементы для совместной работы, доверия друг к другу и надлежащего обслуживания наших потребителей».

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