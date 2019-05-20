Индийские торговцы недовольны новыми правилами импорта алмазного сырья

Индийский сектор алмазной торговли испытывает тревогу из-за директивы таможни Мумбая, в которой излагаются новые нормы импорта алмазов, в которых необходимо уточнять происхождение, размер, форму, тип, цвет и чистоту драгоценных камней, сообщает Economic Times.Опасение заключается в том, что даже незначительное несоответствие нормам может привести к конфискации, за которой последует огромный штраф, который может повлиять на производственную деятельность в Сурате, центре по огранке и обработке алмазов в стране.Управление таможенного комиссара в Мумбае также дало указание торговому сектору предоставить подробную информацию об алмазах, объявленных для экспорта, для определения их стоимости. Он сказал, что «импортер/экспортер также обязан указывать эти данные в счетах на ввоз/вывоз, поданных для оформления таких товаров».В примечании таможенный департамент привел недавние случаи подозрения в неправильном декларировании стоимости как импортируемых, так и экспортируемых необработанных алмазов.В сообщении говорится, что описание алмазов, указанное в документах для оформления, часто является неполным. В большинстве случаев товары просто описываются как алмазы, без каких-либо других уточняющих деталей.Руководители компаний заявили, что у экспортеров просто не было сведений, которые запрашивала таможня, поскольку необработанные алмазы - это заурядный природный минеральный продукт, характеризующийся природными, геологическими расхождениями и отсутствием однородности.