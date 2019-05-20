Эксклюзив

Павел Соколов: «В любом камне есть своя красота»

Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании...

Вчера

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

20 мая 2019

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

Индия занимает лидирующую позицию по инвестициям в золотой сектор Дубая

Сегодня
Новости

Десятку стран, вкладывающих деньги в золотой сектор Дубая, возглавляет Индия, за которой следуют Пакистан, Великобритания, Саудовская Аравия, Швейцария, Оман, Иордания, Бельгия, Йемен и Канада, сообщают средства массовой информации.
Согласно данным отдела регистрации и лицензирования бизнеса департамента экономического развития, в золотом секторе в Дубае работают около 4 086 компаний, а число инвесторов составляет 62 125, включая 60 012 бизнесменов и 2 113 женщин-предпринимателей. Из 4 086 компаний было выдано 2 498 лицензий на создание ювелирных изделий из золота и серебра, 1 184 - на торговлю золотом и драгоценными металлами, 392 - для ювелиров и создателей  ювелирных изделий, 7 - на литейное производство и драгоценные металлы, и 5 - на деятельность по ликвидации золота.
Общий объем продаж золота, ювелирных изделий и бриллиантов в прошлом году достиг 274 млрд дирхамов, увеличившись примерно на 3% по сравнению с 2017 годом.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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