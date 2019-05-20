Индия занимает лидирующую позицию по инвестициям в золотой сектор Дубая

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Десятку стран, вкладывающих деньги в золотой сектор Дубая, возглавляет Индия, за которой следуют Пакистан, Великобритания, Саудовская Аравия, Швейцария, Оман, Иордания, Бельгия, Йемен и Канада, сообщают средства массовой информации.

Согласно данным отдела регистрации и лицензирования бизнеса департамента экономического развития, в золотом секторе в Дубае работают около 4 086 компаний, а число инвесторов составляет 62 125, включая 60 012 бизнесменов и 2 113 женщин-предпринимателей. Из 4 086 компаний было выдано 2 498 лицензий на создание ювелирных изделий из золота и серебра, 1 184 - на торговлю золотом и драгоценными металлами, 392 - для ювелиров и создателей ювелирных изделий, 7 - на литейное производство и драгоценные металлы, и 5 - на деятельность по ликвидации золота.

Общий объем продаж золота, ювелирных изделий и бриллиантов в прошлом году достиг 274 млрд дирхамов, увеличившись примерно на 3% по сравнению с 2017 годом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished