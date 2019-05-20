IDE и АЛРОСА укрепляют сотрудничество

Президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Йорам Дваш (Yoram Dvash) возглавил делегацию из 28 директоров израильских алмазных компаний, которые прибыли с деловым визитом в Москву на прошлой неделе с тем, чтобы встретиться с представителями компании АЛРОСА.Делегацию сопровождал председатель Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute) Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) и Израильский алмазный инспектор Дэнни Тал (Danny Tal), говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.Согласно заявлению Дваша, цель визита состояла в том, чтобы укрепить деловые связи и сотрудничество с горнодобывающим гигантом, увеличив поставки алмазного сырья в Израиль. Ключевым моментом визита стала деловая встреча с генеральным директором компании АЛРОСА Сергеем Ивановым в главном офисе компании. Дваш представил членов делегации и обозначил их желание приобретать большее количество алмазов у российской алмазодобывающей компании. Он подчеркнул важность заинтересованности большой группы диамантеров в покупке сырья у компании АЛРОСА на фоне падения продаж алмазного сырья.Йорам Дваш добавил: «Это смелое и важное заявление, которое показывает решимость израильских диамантеров, обладающих большими знаниями и опытом и имеющих сильную финансовую базу. Они хотят покупать у вас сырье, особенно в такой трудный период. Как президент и бизнесмен я вижу в этом возможность, а не кризис, и мы верим в сотрудничество с вами».Говоря о своем недавнем визите в Израильскую алмазную биржу, генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов отметил ее высокий уровень развития, а также яркий и разнообразный характер компаний-членов биржи. Он высоко оценил многогранный подход IDE к развитию бизнеса, направленный на продвижение не только традиционных моделей, но и на развитие различных стартапов и технологий в рамках работы инновационного центра Diamond Tech. Иванов в заключение сказал, что АЛРОСА заинтересована в укреплении сотрудничества с Израильской алмазной биржей.Дэнни Тал сообщил представителям АЛРОСА, что алмазная отрасль постоянно сотрудничает с правительством. Согласно его заявлению, одним из наиболее важных шагов, предпринимаемых израильской промышленностью, является интеграция регулирующих процессов, что сделало отрасль более прозрачной, и это является прочной основой для наращивания международной торговли.Менеджер алмазной биржи филиала Union Bank, важного кредитора алмазной отрасли, сказала, что в отрасли произошли важные изменения, и она надеется увеличить деловую активность в этом секторе. Дваш назвал прекрасные торговые отношения между лидерами Израиля и России - Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным - важной основой для расширения сотрудничества в алмазной промышленности. После обсуждения делегация ознакомилась с деятельностью компании АЛРОСА и узнала о цепочке поставок фирмы. Визит осуществлялся при содействии посольства Израиля в Москве и Министерства экономики. Посол Израиля Гарри Корен (Gary Koren) и представитель министерства экономики Якир Давидсон (Yakir Davidson) также приняли участие в деловых встречах в Москве.