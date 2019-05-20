Эксклюзив

Павел Соколов: «В любом камне есть своя красота»

Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании...

Вчера

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

20 мая 2019

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

Lucapa получила разрешение на выпуск ценных бумаг с объемом размещения в 10% от выпущенного капитала

Сегодня
Новости

news_02072018_lucapa.pngАкционеры Lucapa Diamond одобрили выпуск долевых ценных бумаг, равных 10% от выпущенного капитала, на ежегодном общем собрании, которое пройдет в мае. 
В настоящее время рыночная капитализация компании составляет $84,3 млн исходя из количества выпущенных акций и цены закрытия акций на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX) по состоянию на 12 апреля 2019 года. 
В соответствии с требованиями Листингового правила ASX 7.1А правомочное предприятие может выпустить долевые ценные бумаги с объемом размещения в 10% от выпущенного капитала для привлечения денежных средств, и в случае одобрения выпуска ценных бумаг компания намерена использовать полученные средства для развития дальнейшей стратегии роста в качестве нишевого производителя высококачественных алмазов. 
Привлеченные средства также могут быть использованы для наращивания мощностей на алмазных рудниках Луло (Lulo) в Анголе и Мотае (Mothae) в Лесото, а также для дальнейшей деятельности по разведке кимберлитов на Луло, продвижения программ разведки на руднике Брукинг (Brooking) в Западной Австралии и участке F на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване. 
Любой выпуск ценных бумаг с объемом размещения в 10% от выпущенного капитала может ослабить интерес акционеров, которые не получат никаких акций по этой эмиссии. 
Ранее Lucapa уже получила одобрение на такое же размещение ценных бумаг от акционеров на ежегодном общем собрании, которое состоялось 24 мая 2018 года. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished




Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished