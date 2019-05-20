CIBJO и CGWG объявили о новом проекте сотрудничества

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Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO и Рабочая группа по цветным драгоценным камням (Coloured Gemstone Working Group, CGWG) при содействии инициативы Dragon fly объявили о новом проекте сотрудничества в целях укрепления и распространения инструментов и ресурсов для ответственного сорсинга цветных драгоценных камней в целях поддержки прозрачной и устойчивой индустрии цветных драгоценных камней.









Фото: CIBJO



Предполагается, что разрабатываемые инструменты и ресурсы будут также применяться там, где это возможно, а также в других секторах более широкой ювелирной промышленности.



Обе организации планируют создать набор инструментов и ресурсов, бесплатно загружаемых с онлайн-платформы. Цель заключается в том, чтобы обеспечить поддержку любой компании, независимо от ее размера, географического положения или финансовых возможностей в проведении надлежащей проверки своих цепочек поставок. Инициатива Dragon fly ("TDI") - это консультативная фирма, созданная для поддержки бизнеса в области производства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырья с целью совместной работы и взаимной выгоды, реализации экологически, экономически и социально ответственной системы связанных предприятий.

Цель CGWG состоит в том, чтобы предоставить необходимые бизнес-инструменты и ресурсы, позволяющие всем членам индустрии цветных драгоценных камней внедрять корпоративную устойчивость в свои организации и решения по поиску драгоценных камней.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished