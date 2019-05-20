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29 апреля 2019

NDTC наказывает работников за сделку по заключению контракта на оценку алмазов

Сегодня
Новости
Компания по торговле алмазами Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, согласно сообщениям, планирует отстранить четырех высокопоставленных служащих, которые сотрудничали с компаниями, подавшими заявки на государственный тендер по заключению контракта на оценку алмазов.
Пострадавшие работники NDTC сотрудничали с компанией Prestige Diamond Services, которая не смогла получить пятилетний контракт на оценку алмазов.
Газета Windhoek Observer сообщает, что в течение последних месяцев компании-участники торгов добивались расположения сотрудников NDTC из-за их опыта в сортировке и оценке алмазов.
Однако, как сообщается, исполнительный директор фирмы Брент Эйсеб (Brent Eiseb) был недоволен действиями своих сотрудников и хочет отстранить их от работы.
Согласно сообщению агентства, Эйсеб также был заинтересован в одной из компаний, которая безуспешно подала заявку на участие в государственном тендере.
Он, однако, отрицает свое участие в подаче заявок, но не отрицает того, что приказал провести чистку персонала.
«В связи с утверждениями об отстранении сотрудников NDTC, обратите внимание, что NDTC не обсуждает конфиденциальные вопросы в средствах массовой информации, этот вопрос с  сотрудниками будет решаться в рамках внутренних процедур компании», - привело агентство заявление Эйсеба.
Gem Diamonds Namibia получила контракт стоимостью 300 млн намибийских долларов ($21 млн) на оценку алмазов Namdeb в течение следующих пяти лет.
Контракт, который был заключен центральным советом страны по закупкам, вызывает обеспокоенность в связи с тем, что он якобы превратился в схему заработка группы состоятельных людей. 
Компания Global Diamond Valuators, которая проводила оценку камней Namdeb с 2007 года, запросила 220 млн намибийских долларов за ту же работу, однако проиграла тендер.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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