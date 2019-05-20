ZCDC об убийстве шахтеров-старателей: «Это была самооборона»

Zimbabwe Consolidated Diamonds Company (ZCDC) заявила, что на прошлой неделе охранники компании застрелили в Маранге предполагаемых незаконных добытчиков алмазов в целях самообороны.Два человека, как сообщалось, были убиты и более 40 получили ранения, когда охранники ZCDC открыли огонь по старателям, которые обнаружили новое алмазное месторождение за пределами охраняемого участка концессии.Вместе с тем средства массовой информации привели слова представителя компании Сугара Чагонды (Sugar Chagonda), который заявил, что только один человек был убит и несколько человек получили ранения.Он сказал, что охранники были посланы, чтобы вывести старателей из зоны работ правительственной горнодобывающей компании, которая владеет исключительными правами на добычу алмазов в этом районе.«Когда охранники добрались до района, старатели-нелегалы отказались разойтись и, вооружившись лопатами и пиками, двинулись в бой с охранниками, - сказал Чагонда. - Опасаясь за свою жизнь, наши охранники сделали три предупредительных выстрела в воздух, но работники, которые превосходили охранников по численности, продолжили наступление, что заставило охранников стрелять в них».