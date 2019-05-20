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29 апреля 2019

ZCDC об убийстве шахтеров-старателей: «Это была самооборона»

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Новости

zcdc_logo.pngZimbabwe Consolidated Diamonds Company (ZCDC) заявила, что на прошлой неделе охранники компании застрелили в Маранге предполагаемых незаконных добытчиков алмазов в целях самообороны.
Два человека, как сообщалось, были убиты и более 40 получили ранения, когда охранники ZCDC открыли огонь по старателям, которые обнаружили новое алмазное месторождение за пределами охраняемого участка концессии.
Вместе с тем средства массовой информации привели слова представителя компании Сугара Чагонды (Sugar Chagonda), который заявил, что только один человек был убит и несколько человек получили ранения.
Он сказал, что охранники были посланы, чтобы вывести старателей из зоны работ правительственной горнодобывающей компании, которая владеет исключительными правами на добычу алмазов в этом районе.
«Когда охранники добрались до района, старатели-нелегалы отказались разойтись и, вооружившись лопатами и пиками, двинулись в бой с охранниками, - сказал Чагонда. - Опасаясь за свою жизнь, наши охранники сделали три предупредительных выстрела в воздух, но работники, которые превосходили охранников по численности, продолжили наступление, что заставило охранников стрелять в них».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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