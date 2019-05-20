В Светлогорске состоится IV Международный экономический форум янтарной отрасли

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IV Международный экономический форум янтарной отрасли в Светлогорске Калининградской области будет проходить с 20 по 23 июня 2019 года.

«Amberforum» - это одно из главных событий янтарной отрасли в России. На выставке будет представлена янтарная продукция 50 компаний-производителей из разных стран, а также эксклюзивные работы из музейных коллекций. Состоится единственный в России аукцион уникальных янтарных самородков весом более 1 килограмма. Откроется выставка-продажа авторских изделий и ювелирных украшений из янтаря. В форуме примут участие представители бизнеса из России, Европы и Азии. Они обсудят вопросы инновационного развития и продвижения янтарной индустрии. Посетители смогут посмотреть и поучаствовать в развлекательных мероприятиях, собранных в специальном проекте «AmberShow»: арт-инсталляции, фотовыставки, конкурсы, концерты и познавательные экскурсии.