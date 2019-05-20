Эксклюзив

Павел Соколов: «В любом камне есть своя красота»

Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании...

Сегодня

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

20 мая 2019

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

В Светлогорске состоится IV Международный экономический форум янтарной отрасли

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IV Международный экономический форум янтарной отрасли в Светлогорске Калининградской области будет проходить с 20 по 23 июня 2019 года. 
«Amberforum» - это одно из главных событий янтарной отрасли в России. На выставке будет представлена янтарная продукция 50 компаний-производителей из разных стран, а также эксклюзивные работы из музейных коллекций. Состоится единственный в России аукцион уникальных янтарных самородков весом более 1 килограмма. Откроется выставка-продажа авторских изделий и ювелирных украшений из янтаря. В форуме примут участие представители бизнеса из России, Европы и Азии. Они обсудят вопросы инновационного развития и продвижения янтарной индустрии. Посетители смогут посмотреть и поучаствовать в развлекательных мероприятиях, собранных в специальном проекте «AmberShow»: арт-инсталляции, фотовыставки, конкурсы, концерты и познавательные экскурсии.

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