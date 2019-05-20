De Beers рассказывает о своих приборах для обнаружения синтетики

De Beers заявила, что центральным элементом поддержки доверия потребителей является исследование синтеза алмазов и разработка оборудования, которое может надежно и последовательно обнаруживать синтетические камни, а также гарантировать, что они не будут выданы за природные алмазы.Президент De Beers Group Industry Services (DBGIS) Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall) сказал, что изготовленные компанией приборы для обнаружения синтетических алмазов были не только одними из лучших на рынке, но и рассчитаны на непредвиденные ситуации.Он сказал, что недавно Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) обнаружил «гибридный бриллиант», в котором на слой природного камня был наращен синтетический слой.«Несмотря на то, что считалось, что этот «гибридный бриллиант» был новым видом продукции, еще не представленной на рынке, он был обнаружен прибором De Beers Group DiamondView ™, - сказал Кендалл. - Это не было совпадением. Уже более века мы развиваем понимание всех аспектов алмазной отрасли и работаем над тем, чтобы в результате мы могли удовлетворить потребности отрасли благодаря нашим услугам. Это позволило нам справиться с сегодняшними проблемами и мы готовы к вызовам завтрашнего дня».