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22 апреля 2019

Sandvik напечатала алмазный композит на 3D-принтере

Сегодня
Новости

Компания Sandvik Additive Manufacturing объявила о создании первого в мире алмазного композита, напечатанного с помощью 3D-принтера.
В компании сообщили, что материал может быть напечатан в различных сложных формах и использован в промышленных целях. 

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Фото: Sandvik


«Теперь у нас есть возможность создавать прочные алмазные композиты очень сложных форм с помощью аддитивного производства, что в корне изменит способы использования этого материала в промышленности. На данный момент единственным ограничением того, как этот сверхтвердый материал может быть сформирован и использован, является фантазия дизайнера», - заявил Микаэль Шуйский (Mikael Schuisky), руководитель отдела исследований и разработок Sandvik Additive Manufacturing.
Камень, напечатанный на 3D-принтере - это композит, созданный с помощью процесса аддитивного производства, называемого стереолитография, где сложные детали изготавливаются слой за слоем с использованием ультрафиолетового света. Композит содержит алмазный порошок и полимер, поэтому камень не блестит.
Компания также сообщила, что алмазный композит был испытан, и у камня были выявлены такие исключительные качества, как чрезвычайно высокая твердость и теплопроводность, а также низкая плотность. Материал обладает очень хорошим тепловым расширением и высокой устойчивостью к коррозии.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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