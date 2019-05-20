Sandvik напечатала алмазный композит на 3D-принтере

Компания Sandvik Additive Manufacturing объявила о создании первого в мире алмазного композита, напечатанного с помощью 3D-принтера.

В компании сообщили, что материал может быть напечатан в различных сложных формах и использован в промышленных целях.

Фото: Sandvik

«Теперь у нас есть возможность создавать прочные алмазные композиты очень сложных форм с помощью аддитивного производства, что в корне изменит способы использования этого материала в промышленности. На данный момент единственным ограничением того, как этот сверхтвердый материал может быть сформирован и использован, является фантазия дизайнера», - заявил Микаэль Шуйский (Mikael Schuisky), руководитель отдела исследований и разработок Sandvik Additive Manufacturing.Камень, напечатанный на 3D-принтере - это композит, созданный с помощью процесса аддитивного производства, называемого стереолитография, где сложные детали изготавливаются слой за слоем с использованием ультрафиолетового света. Композит содержит алмазный порошок и полимер, поэтому камень не блестит.Компания также сообщила, что алмазный композит был испытан, и у камня были выявлены такие исключительные качества, как чрезвычайно высокая твердость и теплопроводность, а также низкая плотность. Материал обладает очень хорошим тепловым расширением и высокой устойчивостью к коррозии.