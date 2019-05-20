DiaCam360 дебютирует на выставке JCK в Лас-Вегасе

Новая платформа DiaCam360 сможет автоматически идентифицировать цвет и чистоту алмаза на основе собственной базы данных, составленной из сотен тысяч изображений алмазов, полученных с помощью DiaCam360, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

Фото: DiaCam

Все изображения были проанализированы с помощью платформы с использованием искусственного интеллекта Deep Learning & AI (Artificial Intelligence), разработанной отделом по работе с искусственным интеллектом Matrix, который является мировым лидером в области услуг, связанных с информационными технологиями и программным обеспечением.Все алмазы в базе данных были оценены Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) и имеют сертификаты, выданные GIA.Лиор Хирш (Lior Hirsh), главный операционный директор DiaCam, сообщил: «У нас будет больше информации об автоматической классификации к моменту, когда мы будем представлять нашу разработку на выставке JCK Las Vegas в конце мая. Мы с нетерпением ожидаем, среди прочего, заинтересованности участников торговли в этом интересном и передовом проекте, от которого рынок может получить огромное преимущество».