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22 апреля 2019

АГД ДАЙМОНДС меняет WIRTGEN на Tesmec

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22-23 мая в Архангельске состоялись рабочие встречи представителей АО «АГД ДАЙМОНДС» и итальянской компании «Tesmec S.p.A.».
Первый день визита публичного акционерного общества Tesmec S.p.A. прошел на месторождении алмазов им. В. Гриба. Помимо обзорного ознакомления с производственными объектами горно-обогатительного комбината, специалисты Tesmec детально изучили условия эксплуатации фрезерного комбайна в алмазоносном карьере.
23 мая в офисе АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители Tesmec S.p.A. презентовали возможности своего оборудования для осуществления послойного фрезерования горных пород карьерным комбайном на месторождении алмазов им. В. Гриба. Были рассмотрены вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также ряд коммерческих вопросов, касающихся возможностей дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что в апреле на международной выставке Баума-2019 делегация АО «АГД ДАЙМОНДС» провела рабочую встречу с президентом компании Tesmec S.p.A. Амброджио Доминиони. Как было заявлено, АГД рассматривает возможность использования продукции Tesmec в инновационной программе безвзрывной добычи алмазов на месторождении им. В. Гриба. Специалисты АГД ДАЙМОНДС ознакомились с последней моделью фрезерного комбайна Tesmec 1150EVORH и высоко оценили современные технические решения производителя из Италии.
После проведения коммерческих переговоров АГД ДАЙМОНДС планирует заменить карьерный комбайн WIRTGEN-2500SM, используемый на месторождении им. В. Гриба, на оборудование итальянского изготовителя, который производит продукцию более 40 лет на двух заводах в США и Италии.

На снимке: специалисты Tesmec S.p.A. на месторождении им. В. Гриба.

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