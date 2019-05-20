Лерцолит может являться новым источником алмазов - СМИ

Это открытие может изменить подход к разведке алмазов.
«Результат проекта в корне меняет наше понимание того, откуда берутся алмазы, - привело агентство сообщение геолога университета Алберты Томаса Стэчела (Thomas Stachel), канадского руководителя исследований алмазов. - (Это) может заставить алмазные компании переосмыслить свой подход к разведке».
В сообщении говорится, что геологи изучили алмаз, добытый на руднике Виктор (Victor) компании De Beers в Онтарио, который содержал лерцолитовый гранат, источником которого являются лерцолитовые алмазные субстраты.
Согласно данным агентства, ученые проанализировали образцы алмазов, включений и мантии, отобранные в районе Онтарио, части Канадского щита, где миллиард лет назад произошло значительное повышение температуры. Такая геологическая картина является необычной для алмазного месторождения.
По словам исследователей, результаты исследования могут быть применены к другим регионам мира с «геологически « молодыми» образованиями».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург