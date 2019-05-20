Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

20 мая 2019

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Лерцолит может являться новым источником алмазов - СМИ

Сегодня
Новости

Исследователи из университета Альберты и De Beers Group пришли к выводу, что лерцолит может стать еще одним источником образования алмазов, сообщает folio.ca.
Это открытие может изменить подход к разведке алмазов.
«Результат проекта в корне меняет наше понимание того, откуда берутся алмазы, ​​- привело агентство сообщение геолога университета Алберты Томаса Стэчела (Thomas Stachel), канадского руководителя исследований алмазов.  - (Это) может заставить алмазные компании переосмыслить свой подход к разведке».
В сообщении говорится, что геологи изучили алмаз, добытый на руднике Виктор (Victor) компании De Beers в Онтарио, который содержал лерцолитовый гранат, источником которого являются лерцолитовые алмазные субстраты.
Согласно данным агентства, ученые проанализировали образцы алмазов, включений и мантии, отобранные в районе Онтарио, части Канадского щита, где миллиард лет назад произошло значительное повышение температуры. Такая геологическая картина является необычной для алмазного месторождения.
По словам исследователей, результаты исследования могут быть применены к другим регионам мира с «геологически « молодыми» образованиями».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished