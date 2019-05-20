LGDC использует SCS Global Services для создания стандарта устойчивости

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Торговая организация Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам (Lab Grown Diamond Council, LGDC) привлек всемирно признанного стороннего разработчика сертификатов и стандартов SCS Global Services (SCS) для создания первого стандарта устойчивости на алмазном и ювелирном рынках, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

Сертификация будет включать в себя всестороннюю оценку процесса производства выращенных в лаборатории алмазов, аудита соответствия стандартам, тестирования алмазов и бриллиантов и прослеживаемости. По итогам проверки камням будет присужден сертификационный знак SCS Sustainable Grown Diamond (камень, выращенный в соотвествии со стандартами устойчивости). Этот ориентированный на потребителя знак будет использоваться для сообщений и рекламы в точках продаж.

«Как отрасль мы признаем высокий интерес со стороны потребителей к получению достоверной и независимой проверки устойчивости и происхождения продуктов, которые они покупают, - сказал Крис Кейси (Chris Casey), президент LGDC. - Важной ранней инициативой организации было привлечение SCS для обеспечения прозрачной отчетности об устойчивости рынка выращенных в лаборатории камней».

Как и другие стандарты устойчивости на рынке, новый стандарт будет касаться вопросов охраны окружающей среды, социальной ответственности и экономической жизнеспособности. Примечательно, что он также установит современный стандарт достижения климатической нейтральности для компаний-участников, выделяя его отдельно.

«Поскольку потребители все чаще выбирают выращенные в лаборатории камни, они хотят быть уверены, что их выбор соответствует их ценностям, - сказал Стенли Матхурам (Stanley Mathuram), вице-президент компании SCS, которая расположена в Эмеривилле, штат Калифорния. - Сертификация по стандарту Sustainable Grown Diamond обеспечит научно обоснованную уверенность, которую ищут потребители. Она будет демонстрировать эффективность компании в выполнении строгих экологических и социальных требований».

Разработка стандарта будет включать в себя вклад различных заинтересованных сторон и обеспечит соблюдение всех правительственных постановлений как с технической, так и с коммуникационной точек зрения. Ожидается, что официально сертификация будет запущена к началу 2020 года. Тогда производители смогут подать заявки.

«Созданные в лаборатории камни занимают уникальное место на рынке бриллиантов и ювелирных изделий и должны соответствовать стандарту устойчивого развития, - сказал Кейси. - Этот стандарт определенно установит эталон прозрачной отчетности».

Сертифицированные компании смогут использовать знак Sustainable Grown Diamond для коммуникации как с торговцами, так и с потребителями.

«Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам был создан для того, чтобы вывести на рынок такие инициативы, как стандартизация SCS Sustainability Grown Diamond Standard, - сказал Майкл Барлерин (Michael Barlerin), председатель LGDC. - Наша миссия состоит в том, чтобы повысить прозрачность рынка относительно преимуществ выращенных в лаборатории камней. Это гигантский шаг в этом процессе».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished