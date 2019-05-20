Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

20 мая 2019

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Lucapa добыла самый большой алмаз ювелирного качества за всю историю Мотаэ

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond сообщила, что добыла алмаз ювелирного качества весом 126 каратов на своем руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.
Согласно заявлению компании, алмаз стал крупнейшим камнем добытым на Мотеэ с момента начала коммерческой деятельности в январе этого года и самым крупным алмазом ювелирного качества, который был когда-либо произведен на шахте. 

news_22052019_mothae.png
Фото: Lucapa Diamond


Алмаз также стал шестым камнем весом более 50 каратов, добытым с тех пор, как в прошлом году Lucapa начала свою предварительную программу по отборке валовых проб на Мотаэ.
«Мы рады, что произвели наш первый камень весом +100 каратов так рано в ходе нашей коммерческой программы по добыче полезных ископаемых на Мотае, наряду с другими редкими алмазами типа IIa и фантазийными камнями, и с нетерпением ожидаем раскрытия истинного потенциала этого рудника в течение следующего десятилетия и далее», - заявил генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Кимберлитовый рудник Mothae мощностью 1,1 млн тонн руды в год расположен в 5 км от рудника Летсенг (Letseng), который известен производством самых дорогих алмазов в долларах за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished