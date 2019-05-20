Lucapa добыла самый большой алмаз ювелирного качества за всю историю Мотаэ

Lucapa Diamond сообщила, что добыла алмаз ювелирного качества весом 126 каратов на своем руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.

Согласно заявлению компании, алмаз стал крупнейшим камнем добытым на Мотеэ с момента начала коммерческой деятельности в январе этого года и самым крупным алмазом ювелирного качества, который был когда-либо произведен на шахте.

Фото: Lucapa Diamond

Алмаз также стал шестым камнем весом более 50 каратов, добытым с тех пор, как в прошлом году Lucapa начала свою предварительную программу по отборке валовых проб на Мотаэ.«Мы рады, что произвели наш первый камень весом +100 каратов так рано в ходе нашей коммерческой программы по добыче полезных ископаемых на Мотае, наряду с другими редкими алмазами типа IIa и фантазийными камнями, и с нетерпением ожидаем раскрытия истинного потенциала этого рудника в течение следующего десятилетия и далее», - заявил генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).Кимберлитовый рудник Mothae мощностью 1,1 млн тонн руды в год расположен в 5 км от рудника Летсенг (Letseng), который известен производством самых дорогих алмазов в долларах за карат.