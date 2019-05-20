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22 апреля 2019

GIA выявил CVD-слой, приращенный к природному алмазу

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сообщил, что недавно исследованный им фантазийный модифицированный бриллиант голубого цвета с серыми и зелеными оттенками весом 0.64 карата и огранки «подушка» может являться композитом синтетического и природного алмазов.
Речь идет, вероятно, о новом виде продукции, поступающей на рынок. 

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    Фото: GIA


Фантазийный голубой цвет с серыми и зелеными оттенками был получен за счет включения серых и голубых компонентов в нанесенный на природный алмаз слой, полученный методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).
Достижение цветовой гаммы,  вероятно, было основной мотивацией для выращивания CVD-слоя поверх природного алмаза, хотя другой причиной могло стать получение дополнительного веса.
Природные алмазы, содержащие синтетический слой, требуют дополнительного изучения из-за наличия схожих с природными спектроскопических и геммологических особенностей. Тщательный анализ позволяет выявлять наличие синтетических индикаторов, которые раскрывают истинную природу алмаза.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



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