GIA выявил CVD-слой, приращенный к природному алмазу

Речь идет, вероятно, о новом виде продукции, поступающей на рынок.
Фантазийный голубой цвет с серыми и зелеными оттенками был получен за счет включения серых и голубых компонентов в нанесенный на природный алмаз слой, полученный методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).
Достижение цветовой гаммы, вероятно, было основной мотивацией для выращивания CVD-слоя поверх природного алмаза, хотя другой причиной могло стать получение дополнительного веса.
Природные алмазы, содержащие синтетический слой, требуют дополнительного изучения из-за наличия схожих с природными спектроскопических и геммологических особенностей. Тщательный анализ позволяет выявлять наличие синтетических индикаторов, которые раскрывают истинную природу алмаза.