GIA выявил CVD-слой, приращенный к природному алмазу

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сообщил, что недавно исследованный им фантазийный модифицированный бриллиант голубого цвета с серыми и зелеными оттенками весом 0.64 карата и огранки «подушка» может являться композитом синтетического и природного алмазов.

Речь идет, вероятно, о новом виде продукции, поступающей на рынок.









Фото: GIA







Фантазийный голубой цвет с серыми и зелеными оттенками был получен за счет включения серых и голубых компонентов в нанесенный на природный алмаз слой, полученный методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).

Достижение цветовой гаммы, вероятно, было основной мотивацией для выращивания CVD-слоя поверх природного алмаза, хотя другой причиной могло стать получение дополнительного веса.

Природные алмазы, содержащие синтетический слой, требуют дополнительного изучения из-за наличия схожих с природными спектроскопических и геммологических особенностей. Тщательный анализ позволяет выявлять наличие синтетических индикаторов, которые раскрывают истинную природу алмаза.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished