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22 апреля 2019

Охранник ZCDC убил двух шахтеров-старателей в Маранге - CNRG

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zcdc_logo.pngОхранник Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) на прошлой неделе якобы обстрелял шахтеров-старателей в Маранге, убив двоих на месте и ранив десятки человек, сообщает местная гражданская организация.
Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) сообщил, что старатели обнаружили новое месторождение в месте, которое находится далеко за пределами концессии ZCDC.
«Этот не в меру ретивый охранник вместе со своими коллегами отправился расследовать происходящее на этом участке, - сообщили в CNRG. - Они увидели около 300 старателей за работой. Без предупреждения охранник выпустил лавину пуль в работников, убив двоих на месте и ранив десятки других старателей. Охранники ZCDC проявляют жестокость по отношению к старателям. В большинстве случаев на кустарных шахтеров надевают наручники, на них натравливают собак и пускают их в погоню за старателями, пока они не погибнут».
CNRG сообщил, что сотрудники службы безопасности ZCDC оставались безнаказанными, несмотря на то, что ежедневно совершали ужасные нарушения прав человека в отношении старателей.
Гражданская организация сообщила, что в Мутаре, расположенном примерно в 60 км от Маранге, находится множество международных дилеров, которые покупают алмазы у кустарных шахтеров, которые они вывозят из страны через Мозамбик и Южную Африку.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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