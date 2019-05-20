Эксклюзив
«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...
20 мая 2019
De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском
В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...
13 мая 2019
Идеальная пара - платина и бриллианты
Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...
06 мая 2019
Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер
Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...
29 апреля 2019
De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года
Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...
22 апреля 2019
Генеральный директор АЛРОСА повысил свою долю в компании
В конце 2018 года доля Сергея Иванова в компании снижалась дважды. Так, по состоянию на 16 ноября 2018 года размер доли топ-менеджера уменьшился с 0,0407% до 0,0333%, а по состоянию на 30 ноября 2018 года его доля составила уже 0,0272%. Затем 11 января 2019 года она сократилась еще более – до 0,0068%.
Недавно АЛРОСА сообщила о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые по ряду показателей оказались ниже соответствующего периода прошлого года.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург