Генеральный директор АЛРОСА повысил свою долю в компании

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Как следует из материалов АЛРОСА, ее генеральный директор Сергей Иванов увеличил свою долю в уставном капитале компании с 0,0068% до 0,0083%. Отмечается, что изменение произошло 21 мая.

В конце 2018 года доля Сергея Иванова в компании снижалась дважды. Так, по состоянию на 16 ноября 2018 года размер доли топ-менеджера уменьшился с 0,0407% до 0,0333%, а по состоянию на 30 ноября 2018 года его доля составила уже 0,0272%. Затем 11 января 2019 года она сократилась еще более – до 0,0068%.

Недавно АЛРОСА сообщила о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые по ряду показателей оказались ниже соответствующего периода прошлого года.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



