Продажи алмазного сырья De Beers упали из-за неопределенной ситуации в макроэкономике и индийских праздников

De Beers, которая на 85 % принадлежит Anglo American, заявила, что спрос на ее алмазное сырье был слабым в четвертом цикле продаж 2019 года. Компания получила $415 млн по сравнению с $554 млн годом ранее.В третьем цикле продаж 2019 года выручка компании составила $581 млн.«В четвертом цикле продажи алмазного сырья снизились на фоне неопределенной ситуации в макроэкономической среде, а также из-за того, что мы вступаем в сезонно более медленный период для отрасли, когда индийские заводы традиционно временно закрываются на праздники, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).Низкий спрос на товары низкого качества вынудил De Beers снизить цены на алмазное сырье во время своего девятого цикла продаж в 2018 году примерно на 10%.В сентябре прошлого года компания также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней низкого качества.В последний раз De Beers провела существенное снижение цен в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае.Ожидается, что De Beers сократит поставки алмазного сырья до конца 2019 года в связи с тем, что компания сокращает производство и выполняет свои обязательства по поддержке местного производства в Африке.Рудник Вурспоэд (Voorspoed) был закрыт в конце 2018 года, рудник Виктор (Victor) в настоящее время истощен, а поставки с рудника Венеция (Venetia) временно сократились, так как он переводится с карьерной разработки на подземную эксплуатацию.De Beers произвела 35,3 млн каратов в 2018 году по сравнению с 33,5 млн каратов, которые она добыла в 2017 году.В этом году компания намерена добыть 31-33 млн каратов.