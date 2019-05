Gemfields объявляет результаты аукциона, проведенного в Сингапуре

Gemfields объявляет результаты аукциона по продаже необработанных изумрудов высокого качества, проведенного в Сингапуре с 14 по 17 мая 2019 года. Изумруды были добыты Kagem Mining Ltd в Замбии (рудник Кагем (Kagem) на 75% принадлежит Gemfields и на 25% - Корпорации промышленного развития Замбии (Industrial Development Corporation of Zambia)), говорится в пресс-релизе, распространенном Gemfields.В сообщении говорится, что выручка от этого аукциона будет полностью принадлежать руднику Кагем в Замбии, при этом все роялти будут выплачены правительству Замбии по полной цене продажи, достигнутой на аукционе.В ходе аукциона 45 компаний подали заявки на покупку камней. Общий доход от продаж составил $22,4 млн при средней стоимости в $71,85 за карат, что является рекордным показателем для изумрудных аукционов Gemfields. На аукционе было продано 72% предложенной продукции.Конкретный состав продукции и качество лотов, предлагаемых на каждом аукционе, различаются по таким характеристикам, как размер, цвет и прозрачность, с учетом вариаций в добываемой продукции и рыночного спроса.Адриан Бэнкс (Adrian Banks), управляющий директор Gemfields по продукции и продажам, прокомментировал: «Как показывают результаты этого аукциона, мы по-прежнему видим обнадеживающие признаки восстановления в изумрудном секторе. Мы поздравляем Chatree Gems of Thailand - одного из наших постоянных клиентов на аукционах по продаже рубинов. Компания приобрела три лота изумрудов высокого качества, в том числе топ-лот, состоящий из двух исключительных драгоценных камней, общим весом 62 карата, и установивший новый рекорд цены за карат для необработанных изумрудов Замбии на аукционе Gemfields».