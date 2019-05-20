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22 апреля 2019

AGD Diamonds примет участие в Неделе арктической науки в Архангельске

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agd_diamonds_logo_news.pngКомпания AGD Diamonds, добывающая алмазы в Архангельской области, примет участие в Неделе арктической науки, которая пройдет в Архангельске с 22 по 30 мая, сообщает информационное агентство ТАСС.
Одной из задач форума является ознакомление ведущих международных специалистов с деятельностью России в Арктике. Им будет предложено посетить алмазные месторождения Архангельской области, которые являются единственными в своем роде в Европе, а также узнать больше о работе горнодобывающих компаний, которые проводят добычу алмазов в этом регионе.
«[Будут участвовать представители] «AGD Diamonds», будет организована экскурсия [на месторождение], чтобы они увидели, что в европейской части страны осуществляется такая деятельность, многие из них вообще не видели, как добывают алмазы, только в изделиях», - рассказал, согласно агентству, Владимир Павленко, вице-президент Международного арктического научного комитета (МАНК) - организатора саммита. 
Темой мероприятия в этом году станет изменение климата и обеспечение жизнедеятельности населения Арктики.
«Изменение климата влияет на условия жизнедеятельности человека с точки зрения среды обитания и влияет на безопасность объектов инфраструктуры», - сказал Павленко.
Неделя арктической науки пройдет в России во второй раз. Согласно данным агентства, в этом году мероприятие посетят более 450 исследователей Арктики из 28 стран мира.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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