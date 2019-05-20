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22 апреля 2019

GSI провела курс Diamond Essentials для ритейлера Fred Meyer Jewelers

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Международный геммологический научный центр (Gemological Science International, GSI), являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, организовал курс Diamond Essentials («Бриллиантовые первоосновы») для ритейлера Fred Meyer Jewelers, подразделения компании Kroger Co.
Двухдневный курс Diamond Essentials был проведен в учебных заведениях GSI в Нью-Йорке и предоставил руководителям и партнерам Fred Meyer Jewelers ценную информацию о новых разработках в области обработки бриллиантов, производстве лабораторных бриллиантов и неалмазных иммитаций бриллиантов.
Учебная программа включала курсы повышения квалификации по первоосновам производства бриллиантов, таким как классификация и идентификация. Руководители и партнеры Fred Meyer Jewelers получили возможность изучить цвет и чистоту обработанных камней, синтетических бриллиантов ювелирного качества, полученных с помощью методов CVD (химического осаждения из паровой фазы) и HTHP (под высоким давлением и при высокой температуре), симулянтов бриллиантов и многое другое.
Два раздела курса Diamond Essentials были посвящены лабораторным бриллиантам, при рассмотрении которых сотрудники Fred Meyer Jewelers получили знания о раскрытых и сертифицированных бриллиантах лабораторного производства, а также о возможностях обнаружения нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных изделиях.
Курс Diamond Essentials предоставляет занятым руководителям и их командам возможность получать новую информацию и взаимодействовать с отраслевыми геммологическими экспертами. Курс Diamond Essentials ориентирован на топ-менеджмент торговых сетей по всему миру.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



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