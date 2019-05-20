GSI провела курс Diamond Essentials для ритейлера Fred Meyer Jewelers

Двухдневный курс Diamond Essentials был проведен в учебных заведениях GSI в Нью-Йорке и предоставил руководителям и партнерам Fred Meyer Jewelers ценную информацию о новых разработках в области обработки бриллиантов, производстве лабораторных бриллиантов и неалмазных иммитаций бриллиантов.
Учебная программа включала курсы повышения квалификации по первоосновам производства бриллиантов, таким как классификация и идентификация. Руководители и партнеры Fred Meyer Jewelers получили возможность изучить цвет и чистоту обработанных камней, синтетических бриллиантов ювелирного качества, полученных с помощью методов CVD (химического осаждения из паровой фазы) и HTHP (под высоким давлением и при высокой температуре), симулянтов бриллиантов и многое другое.
Два раздела курса Diamond Essentials были посвящены лабораторным бриллиантам, при рассмотрении которых сотрудники Fred Meyer Jewelers получили знания о раскрытых и сертифицированных бриллиантах лабораторного производства, а также о возможностях обнаружения нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных изделиях.
Курс Diamond Essentials предоставляет занятым руководителям и их командам возможность получать новую информацию и взаимодействовать с отраслевыми геммологическими экспертами. Курс Diamond Essentials ориентирован на топ-менеджмент торговых сетей по всему миру.