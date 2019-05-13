AWDC празднует 100-летие бриллиантовой огранки Толковского

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) организует 27 мая празднование по случаю 100-летия бриллиантовой огранки Толковского.100 лет назад Марсель Толковский, антверпенский полировщик алмазов, сотворил одно из величайших изобретений в истории Бельгии. Он написал математическую формулу, позволяющую полировщику получить максимальный блеск при огранке алмаза.Бриллиантовая огранка с 57 фасетами, расположенными с математической точностью, до сих пор является самой известной и самой продаваемой огранкой в мире.В день празднования AWDC запускает специальный проект: 57 известным (и не очень известным) друзьям и уроженцам Антверпена будет предложено совместными усилиями огранить один из алмазов.Уникальный бриллиант, который будет носить название "T Steentje" («Булыжник»), выставят на всеобщее обозрение в антверпенском алмазном музее Diva.