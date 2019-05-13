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Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

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22 апреля 2019

AWDC празднует 100-летие бриллиантовой огранки Толковского

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awdc_logo.pngАнтверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) организует 27 мая празднование по случаю 100-летия бриллиантовой огранки Толковского.
100 лет назад Марсель Толковский, антверпенский полировщик алмазов, сотворил одно из величайших изобретений в истории Бельгии. Он написал математическую формулу, позволяющую полировщику получить максимальный блеск при огранке алмаза.
Бриллиантовая огранка с 57 фасетами, расположенными с математической точностью, до сих пор является самой известной и самой продаваемой огранкой в мире.
В день празднования AWDC запускает специальный проект: 57 известным (и не очень известным) друзьям и уроженцам Антверпена будет предложено совместными усилиями огранить один из алмазов.   
Уникальный бриллиант, который будет носить название "T Steentje" («Булыжник»), выставят на всеобщее обозрение в антверпенском алмазном музее Diva.
 
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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