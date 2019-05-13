Ученые создали новую платформу, чтобы убедить потребителей покупать больше бриллиантов

Согласно сообщению, ритейлеры смогут смоделировать виртуальное изображение своих бриллиантов на платформе с тем, чтобы помочь потребителям оценить оптические характеристики товара и создать еще один уникальный опыт покупки бриллианта.
Платформа предоставляет покупателям передовой глобальный механизм поиска, изображения и сравнения камней. Система помогает покупателям оценить уникальность бриллиантов Hi-Vi, которые обладают исключительными качествами, такими как блеск, сияние, цветовая симметрия площадки, распределение цвета.
Д-р Ольга Охрименко из cutwise.com и Роман Серов из Octonus (Финляндия, Россия) пришли к идее разработки нового инструмента визуализации бриллиантов после исследования вопроса о том, как способствовать тому, чтобы потребители совершали повторные покупки бриллиантов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург