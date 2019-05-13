Ученые создали новую платформу, чтобы убедить потребителей покупать больше бриллиантов

Сегодня

Ученые из Octonus и cutwise.com представили платформу Cutwise - инструмент для эффективной визуализации бриллиантов, который был создан для содействия росту повторных продаж камней, сообщает IDEX Online.

Согласно сообщению, ритейлеры смогут смоделировать виртуальное изображение своих бриллиантов на платформе с тем, чтобы помочь потребителям оценить оптические характеристики товара и создать еще один уникальный опыт покупки бриллианта.













Фото: Octonus.com



Платформа предоставляет покупателям передовой глобальный механизм поиска, изображения и сравнения камней. Система помогает покупателям оценить уникальность бриллиантов Hi-Vi, которые обладают исключительными качествами, такими как блеск, сияние, цветовая симметрия площадки, распределение цвета.

Д-р Ольга Охрименко из cutwise.com и Роман Серов из Octonus (Финляндия, Россия) пришли к идее разработки нового инструмента визуализации бриллиантов после исследования вопроса о том, как способствовать тому, чтобы потребители совершали повторные покупки бриллиантов.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург