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22 апреля 2019

Ученые создали новую платформу, чтобы убедить потребителей покупать больше бриллиантов

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Ученые из Octonus и cutwise.com представили платформу Cutwise - инструмент для эффективной визуализации бриллиантов, который был создан для содействия росту повторных продаж камней, сообщает IDEX Online.
Согласно сообщению, ритейлеры смогут смоделировать виртуальное изображение своих бриллиантов на платформе с тем, чтобы помочь потребителям оценить оптические характеристики товара и создать еще один уникальный опыт покупки бриллианта. 

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Фото: Octonus.com

Платформа предоставляет покупателям передовой глобальный механизм поиска, изображения и сравнения камней. Система помогает покупателям оценить уникальность бриллиантов Hi-Vi, которые обладают исключительными качествами, такими как блеск, сияние, цветовая симметрия площадки, распределение цвета.
Д-р Ольга Охрименко из cutwise.com и Роман Серов из Octonus (Финляндия, Россия) пришли к идее разработки нового инструмента визуализации бриллиантов после исследования вопроса о том, как способствовать тому, чтобы потребители совершали повторные покупки бриллиантов. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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