Frederick Goldman запускает новый завод по производству выращенных в лаборатории камней

Новая фирма будет предлагать покупателям свою продукцию с использованием как природных, так и выращенных в лаборатории бриллиантов с быстрой доставкой, занимающей всего одну неделю.
«Мы видим, что на рынке есть потребность в быстрых решениях по требованию, которые обычно не предлагаются поставщиками. Наша новая фирма Jewelry Solutions Group предлагает широкий спектр услуг - дизайн, создание и доставка изделия до дверей потребителя. Мы предлагаем готовое решение, которое является огромным преимуществом для наших клиентов», - сказал Джонатан Голдман (Jonathan Goldman), генеральный директор Frederick Goldman, Inc.
Новый бизнес будет состоять из двух объектов - существующего завода по обработке природных камней, а также недавно построенного отдельного завода по обработке выращенных в лаборатории бриллиантов. Оба предприятия находятся в Мексике.
Frederick Goldman, Inc. - ведущий производитель свадебных украшений и ювелирных изделий для мужчин.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург