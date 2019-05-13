Frederick Goldman запускает новый завод по производству выращенных в лаборатории камней

Сегодня

Компания Frederick Goldman, Inc. объявила об открытии Jewelry Solutions Group, а также нового предприятия по производству ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Новая фирма будет предлагать покупателям свою продукцию с использованием как природных, так и выращенных в лаборатории бриллиантов с быстрой доставкой, занимающей всего одну неделю.









Фото: Frederick Goldman



