Результаты неоднозначного тендера по оценке стоимости алмазов в Намибии будут оспорены - СМИ

Контракт на сумму 300 млн намибийских долларов ($21 миллион) для оценки алмазов Namdeb в течение следующих пяти лет, который Намибия присудила компании Gem Diamonds Namibia, будет оспорен фирмами, проигравшими тендер, сообщают местные средства массовой информации.Windhoek Observer сообщает, что решение проигравших участников тендера оспорить заключение контракта соответствует правилам центрального совета страны по закупкам и, вероятно, задержит окончательное утверждение государственного оценщика.Компании должны были обжаловать результаты тендера до 20 мая.Контракт, который был заключен центральным советом страны по закупкам, вызывает обеспокоенность в связи с тем, что он якобы превратился в схему заработка группы состоятельных людей.Сообщается, что Gem Diamonds запросила 300 миллионов намибийских долларов для оценки алмазов Namdeb, в то время как компания Global Diamond Valuators, которая проводила оценку камней Namdeb с 2007 года, запросила 220 миллионов намибийских долларов за ту же работу.