Двое намибийцев задержаны за хранение алмазов на сумму 1,5 млн рандов

News24 сообщил, что представитель полиции Западно-Капская провинция полковник Андре Траут (Andrè Traut) заявил, что чиновники, проводящие операцию по задержанию и поиску, обратили свое внимание на двух подозреваемых, которые выглядели нервными.
«Мужчины (в возрасте 46 и 53 лет) были допрошены, и они казались нервными. Это побудило участников провести личный досмотр, в результате которого были обнаружены две маленькие сумки с 27 алмазами, оценочная стоимость которых составила 1,5 млн рандов, - сказал он. - Обстоятельства, связанные с этим делом и происхождением алмазов, все еще расследуются», - добавил он.
Ранее сообщалось, что в прошлом месяце намибийский мужчина проглотил алмазы вскоре после ареста полицией, которая проводила спецоперации в Странде, в 50 км к востоку от Кейптауна, Южная Африка.
Мужчину по имени Хамукуя Элиаким (Hamukwaya Eliakim) (58 лет) держали под охраной и и сопровождали, когда он пошел в туалет.
Алмазы были успешно выведены из организма.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished