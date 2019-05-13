Двое намибийцев задержаны за хранение алмазов на сумму 1,5 млн рандов

В прошлую пятницу в Западно-Капской провинции, Южная Африка, были арестованы двое мужчин, предположительно из Намибии, после того, как у них было обнаружено алмазное сырье стоимостью 1,5 млн рандов, сообщают местные средства массовой информации.News24 сообщил, что представитель полиции Западно-Капская провинция полковник Андре Траут (Andrè Traut) заявил, что чиновники, проводящие операцию по задержанию и поиску, обратили свое внимание на двух подозреваемых, которые выглядели нервными.«Мужчины (в возрасте 46 и 53 лет) были допрошены, и они казались нервными. Это побудило участников провести личный досмотр, в результате которого были обнаружены две маленькие сумки с 27 алмазами, оценочная стоимость которых составила 1,5 млн рандов, - сказал он. - Обстоятельства, связанные с этим делом и происхождением алмазов, все еще расследуются», - добавил он.Ранее сообщалось, что в прошлом месяце намибийский мужчина проглотил алмазы вскоре после ареста полицией, которая проводила спецоперации в Странде, в 50 км к востоку от Кейптауна, Южная Африка.Мужчину по имени Хамукуя Элиаким (Hamukwaya Eliakim) (58 лет) держали под охраной и и сопровождали, когда он пошел в туалет.Алмазы были успешно выведены из организма.