Swissbourgh Diamond подала иск на 30 млрд рандов против правительства Южной Африки

Вчера

Swissbourgh Diamond Mining подала иск на 29,9 млрд рандов ($2,1 млрд) против президента Южной Африки Сирила Рамафосы и его правительства в связи с лишением компании прав на добычу алмазов в Лесото.

News24 сообщает, что конфликт связан с Lesotho Highlands Water Project (LHWP), совместным предприятием правительств Южной Африки и Лесото.

Согласно сообщению, в 1988 году Swissbourgh получила разрешение на ведение горнодобывающей деятельности на нескольких участках у тогдашнего военного совета, который был у власти в Лесото с 1986 года.

Однако правительство Лесото отменило лицензию на добычу и передало участок на разработку в аренду государственной компании Лесото Lesotho Highlands Development Agency, несмотря на то, что Swissbourgh и его управляющий директор Йосиас ван Зил (Josias van Zyl) вели судебный процесс в Лесото, согласно которому, любое вмешательство в добычу полезных ископаемых было под запретом.

Ван Зил заявил, что Южная Африка должна была возместить ему ущерб, среди прочего, за ее "неконституционную" и "незаконную" поддержку в роспуске суда Сообщества развития Юга Африки (Southern African Development Community, SADC) на саммите Сообщества развития Юга Африки в 2014 году.

«Неконституционное поведение Южной Африки совместно с другими странами Сообщества развития Юга Африки лишило истцов [Ван Зила и Бурмиллы (Burmilla)] возможности отстоять свои права на единственном форуме, который обладал юрисдикцией для заслушивания таких претензий, что, таким образом, равносильно отказу в правосудии истцам в отношении этих требований , - сообщил он в судебных документах. - Лесото действовала совместно с Южной Африкой, либо с ведома и поддержки Южной Африки в совершении основного нарушения прав истцов».





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished