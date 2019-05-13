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Желтый бриллиант ушел с молотка на аукционе Christie’s за 7,1 млн швейцарских франков

Вчера
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15 мая в Женеве состаялся аукцион «Великолепные украшения», который принес аукционному дому Christie’s 63 145 500 швейцарских франков.   

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                                                                      Фото: Christie's


Лидером продаж стал желтый бриллиант весом 118,05 карата, который ушел с молотка за 7 085 000 швейцарских франков, что почти вдвое превысило первоначальную оценку камня, которая составляла 2,5 - 3,5 млн швейцарских франков. 
Также во время аукциона была реализована исторически значимая тиара с аквамаринами и бриллиантами, созданная Карлом Фаберже. Согласно данным аукционного дома, она была продана за 1 035 000 швейцарских франков. Первоначально драгоценность оценивалась в 230 000 – 340 000 швейцарских франков. 
Во время аукциона также был продан исторически значимый изумруд, провенанс которого прослеживается вплоть до Екатерины Великой.  
Камень грушевидной огранки весит в настоящий момент 75,61 карата. Он находился в собственности российской императорской семьи более 100 лет. Цена реализации украшения составила 4 335 000 швейцарских франков.  

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       Фото: Christie's


Исключительное колье из жемчуга было продано за 5 723 000 швейцарских франков. Цена на колье из жемчуга превысила предполагаемую стоимость, которая составляла 3,5 млн швейцарских франков.
На аукционе были представлены значимые украшения из рубинов, цена реализации которых превысила миллион швейцарских франков. Кольцо с рубином из Бирмы весом 22,86 каратов производства Гарри Уинстона было продано за 7 198 500 швейцарских франков, тогда как браслет и колье из рубинов от Van Cleef & Arpels были реализованы за 1 575 000 швейцарских франков и 2 415 000 швейцарских франков, соответственно. 


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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