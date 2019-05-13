Желтый бриллиант ушел с молотка на аукционе Christie’s за 7,1 млн швейцарских франков

Вчера

15 мая в Женеве состаялся аукцион «Великолепные украшения», который принес аукционному дому Christie’s 63 145 500 швейцарских франков.





Фото: Christie's





Лидером продаж стал желтый бриллиант весом 118,05 карата, который ушел с молотка за 7 085 000 швейцарских франков, что почти вдвое превысило первоначальную оценку камня, которая составляла 2,5 - 3,5 млн швейцарских франков.

Также во время аукциона была реализована исторически значимая тиара с аквамаринами и бриллиантами, созданная Карлом Фаберже. Согласно данным аукционного дома, она была продана за 1 035 000 швейцарских франков. Первоначально драгоценность оценивалась в 230 000 – 340 000 швейцарских франков.

Во время аукциона также был продан исторически значимый изумруд, провенанс которого прослеживается вплоть до Екатерины Великой.

Камень грушевидной огранки весит в настоящий момент 75,61 карата. Он находился в собственности российской императорской семьи более 100 лет. Цена реализации украшения составила 4 335 000 швейцарских франков.









Фото: Christie's



