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22 апреля 2019

Цунами в компании ZCDC - всем руководителям указали на дверь

Вчера
Новости

zcdc_logo.pngЗимбабвийская консолидированная алмазная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) уволила семерых руководителей, включая генерального директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu), которого недавно арестовали за то, что он рекомендовал бывшему заключенному, занесенному в черный список, покупать алмазы у Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), корпорации по сбыту полезных ископаемых Зимбабве.
Председатель ZCDC Киллиан Укама (Killian Ukama) сообщил, что Мпофу был заменен главным операционным директором компании Роберто Депетро, хотя и в качестве исполняющего обязанности лица.
Топор опустился и на руководителя цепочки поставок, главного кадровика, руководителя службы безопасности, технического директора, а также на аудитора и главного финансового директора Чарльза Гамбе (Charles Gambe), который был арестован за преступное злоупотребление служебным положением после того, как он якобы купил 1200 мешков цемента для личного пользования за счет ZCDC.
Укама сказал, что изменения были внесены с тем, чтобы восстановить доверие общественности и рынка после сообщений о коррупции в компании.
«Правление одновременно приступило к осуществлению мер по повышению доверия к ZCDC, - отметил он. - Правление ZCDC хотело бы заверить заинтересованных лиц и партнеров в своей неизменной приверженности укреплению систем и процессов, обеспечивающих непрерывность бизнеса и реализации своего намерения стать производителем алмазов мирового уровня».
ZCDC полностью принадлежит правительству Зимбабве через Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC), зимбабвийскую корпорацию по развитию горной добычи.
ZCDC, которая производит алмазы в Маранге и Чиманимани, планирует добыть 4,1 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 2,8 млн каратов, произведенных в прошлом году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
 

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