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Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

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Идеальная пара - платина и бриллианты

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22 апреля 2019

Richemont объявила аудированные результаты за год, закончившийся 31 марта 2019 года

Вчера
Новости

Швейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», объявила аудированные консолидированные результаты за прошедший финансовый год, закончившийся 31 марта 2019 года. 
Продажи группы выросли на 27% до €13 989 млн по фактическим и постоянным обменным курсам. Прибыль за год выросла на 128%, до €2 787 млн. 
Большинство рынков Richemont находились в положительной динамике, при этом главенствовал двузначный рост объемов торговли в США и на всех основных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
 

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