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22 апреля 2019

Финансовые показатели АЛРОСА в 1 квартале упали по сравнению с прошлым годом

17 мая 2019
Новости

alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 1 квартал 2019 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Выручка компании составила 70 млрд рублей, что показывает снижение на 27% по сравнению с прошлым годом. Однако показатель увеличился на 15% по сравнению с прошлым кварталом главным образом за счёт увеличения объемов продаж (+18% кв/кв). Превышение объема продаж над производством (35%) связано с ростом продаж из запасов более мелких алмазов в начале года на фоне пополнения запасов ограночными компаниями. 
Показатель EBITDA увеличился на 16% кв/кв до 31 млрд руб. из-за роста выручки. Однако в сравнении с 1 кварталом 2018 года данный показатель снизился на 34% вследствие снижения выручки.
Свободный денежный поток составил 26 млрд рублей, что на 37% ниже, чем за тот же период в прошлом году. По сравнению с  четвертым кварталом 2018 года показатель показывает рост на 81% на фоне увеличения операционного денежного потока и снижения объема инвестиций.
Чистая прибыль составила 24 млрд рублей, что показывает снижение на 27% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 44% (без изменений по сравнению с прошлым кварталом, г/г).

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