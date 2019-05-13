BlueRock привлекла £ 982 000 для расширения рудника Кареевлей

BlueRock Diamonds привлекла £ 982 000 за счет продажи акций для поддержки планов по расширению своего рудника Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.Компания сообщила, что привлеченные средства должны помочь фирме достичь среднесрочной цели переработки руды в объеме более 400 000 тонн в год.Цель компании по переработке руды на 2019 год составляла от 280 000 тонн до 330 000 тонн.BlueRock также заявила, что вскоре заключит контрактное соглашение с членом компании Teichmann Group, пан-африканской фирмы гражданского строительства и добычи полезных ископаемых, для производства руды, необходимой для выполнения производственных планов компании.«Ожидается, что обширный опыт Teichmann в области добычи полезных ископаемых значительно снизит риски горнодобывающей деятельности фирмы и позволит BlueRock достичь поставленных производственных целей экономически эффективным способом», - сообщили в компании.Teichmann (TCL), инвестиционная компания, контролируемая трастами, связанными с владельцами группы компаний Teichmann, подписала 310 миллионов акций по сбору средств на общую сумму £ 310 000.После сбора средств TCL будет владеть примерно 19% акций BlueRock и сохранит за собой право назначать в совет директоров неисполнительного директора.