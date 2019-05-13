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22 апреля 2019

BlueRock привлекла £ 982 000 для расширения рудника Кареевлей

17 мая 2019
Новости

blue_rock_logo.pngBlueRock Diamonds привлекла £ 982 000 за счет продажи акций для поддержки планов по расширению своего рудника Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.
Компания сообщила, что привлеченные средства должны помочь фирме достичь среднесрочной цели переработки руды в  объеме более 400 000 тонн в год.
Цель компании по переработке руды на 2019 год составляла от 280 000 тонн до 330 000 тонн.
BlueRock также заявила, что вскоре заключит контрактное соглашение с членом компании Teichmann Group, пан-африканской фирмы гражданского строительства и добычи полезных ископаемых, для производства руды, необходимой для выполнения производственных планов компании.
«Ожидается, что обширный опыт Teichmann в области добычи полезных ископаемых значительно снизит риски горнодобывающей деятельности фирмы и позволит BlueRock достичь поставленных производственных целей экономически эффективным способом», - сообщили в компании.
Teichmann (TCL), инвестиционная компания, контролируемая трастами, связанными с владельцами группы компаний Teichmann, подписала 310 миллионов акций по сбору средств на общую сумму £ 310 000.
После сбора средств TCL будет владеть примерно 19% акций BlueRock и сохранит за собой право назначать в совет директоров неисполнительного директора.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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