В Нью-Йорке создан Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам

«В течение прошлого года многие ведущие компании на рынке выращенных в лаборатории камней обращались ко мне по поводу необходимости целенаправленного, основанного на исследованиях обмена сообщениями по вопросам защиты, коммуникаций и образования в сфере выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, - заявил Майкл Барлерин (Michael Barlerin), председатель LGDC. - LGDC создает платформу для разработки новых инициатив и удовлетворения этих потребностей».
LGDC запускает серию новых инициатив в поддержку рынка выращенных в лаборатории камней. Совет будет предоставлять исследовательские услуги, ориентированные как на розничную деятельность, так и на отношение потребителей; он будет заниматься продвижением выращенной в лаборатории продукции среди потребителей в социальных сетях; а также предоставит разъяснение устойчивости отрасли при контроле третьей стороны.
Членство в LGDC открыто для всех компаний, которые активно участвуют или планируют выход на рынок выращенных в лаборатории алмазов или бриллиантов. Категории членства включают производителей, состоящих из производителей камней и производителей оборудования, поставщиков, розничных продавцов и ассоциированных компаний.