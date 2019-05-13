В Нью-Йорке создан Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам

17 мая 2019

16 мая 2019 года в Нью-Йорке был открыт Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам (Lab Grown Diamond Council, LGDC). Миссия LGDC заключается в разработке и реализации многоуровневой международной коммуникационной программы, предназначенной для повышения осведомленности и знаний о созданных человеком алмазах и бриллиантах, а также для увеличения спроса на выращенные в лаборатории камни, говорится в пресс-релизе, распространенном LGDC.

«В течение прошлого года многие ведущие компании на рынке выращенных в лаборатории камней обращались ко мне по поводу необходимости целенаправленного, основанного на исследованиях обмена сообщениями по вопросам защиты, коммуникаций и образования в сфере выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, - заявил Майкл Барлерин (Michael Barlerin), председатель LGDC. - LGDC создает платформу для разработки новых инициатив и удовлетворения этих потребностей».

LGDC запускает серию новых инициатив в поддержку рынка выращенных в лаборатории камней. Совет будет предоставлять исследовательские услуги, ориентированные как на розничную деятельность, так и на отношение потребителей; он будет заниматься продвижением выращенной в лаборатории продукции среди потребителей в социальных сетях; а также предоставит разъяснение устойчивости отрасли при контроле третьей стороны.

Членство в LGDC открыто для всех компаний, которые активно участвуют или планируют выход на рынок выращенных в лаборатории алмазов или бриллиантов. Категории членства включают производителей, состоящих из производителей камней и производителей оборудования, поставщиков, розничных продавцов и ассоциированных компаний.

«LGDC был основан для создания единого голоса с тем, чтобы максимизировать рост выращенной в лаборатории продукции, - сказал Крис Кейси (Chris Casey), президент LGDC. - Наша цель - предоставить членам совета возможности, необходимые им для дальнейшего развития этого революционного продукта».





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished