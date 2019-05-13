Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

В Нью-Йорке создан Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам

17 мая 2019
Новости

16 мая 2019 года в Нью-Йорке был открыт Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам (Lab Grown Diamond Council, LGDC). Миссия LGDC заключается в разработке и реализации многоуровневой международной коммуникационной программы, предназначенной для повышения осведомленности и знаний о созданных человеком алмазах и бриллиантах, а также для увеличения спроса на выращенные в лаборатории камни, говорится в пресс-релизе, распространенном LGDC.
«В течение прошлого года многие ведущие компании на рынке выращенных в лаборатории камней обращались ко мне по поводу необходимости целенаправленного, основанного на исследованиях обмена сообщениями по вопросам защиты, коммуникаций и образования в сфере выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, - заявил Майкл Барлерин (Michael Barlerin), председатель LGDC. - LGDC создает платформу для разработки новых инициатив и удовлетворения этих потребностей». 
LGDC запускает серию новых инициатив в поддержку рынка выращенных в лаборатории камней. Совет будет предоставлять исследовательские услуги, ориентированные как на розничную деятельность, так и на отношение потребителей; он будет заниматься продвижением выращенной в лаборатории продукции среди потребителей в социальных сетях; а также предоставит разъяснение устойчивости отрасли при контроле третьей стороны.
Членство в LGDC открыто для всех компаний, которые активно участвуют или планируют выход на рынок выращенных в лаборатории алмазов или бриллиантов. Категории членства включают производителей, состоящих из производителей камней и производителей оборудования, поставщиков, розничных продавцов и ассоциированных компаний. 
«LGDC был основан для создания единого голоса с тем, чтобы максимизировать рост выращенной в лаборатории продукции, - сказал Крис Кейси (Chris Casey), президент LGDC. - Наша цель - предоставить членам совета возможности, необходимые им для дальнейшего развития этого революционного продукта».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished