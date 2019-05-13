De Beers одобряет строительство нового намибийского судна для добычи алмазов

Debmarine Namibia, совместное предприятие между De Beers и правительством Намибии, одобрило строительство нового судна для добычи алмазов, спроектированного по индивидуальному заказу, сообщает Anglo American.Новое судно, стоимость которого, как ожидается, составит $468 млн ($234 млн из которых инвестировала Anglo American), станет седьмым во флоте Debmarine Namibia.Также ожидается, что производство начнется в 2022 году с возможностью увеличения годового объема производства на 500 000 каратов, что на 35% выше нынешних уровней добычи Debmarine Намибии.«Создание этого судна, построенного специально для совместного предприятия Debmarine Namibia, принесет множество преимуществ - с точки зрения производственного профиля De Beers по стоимости и объему, технологий, которые могут быть задействованы с самого начала добычи алмазов для обеспечения большей эффективности и производительности, а также с точки зрения устойчивых экономических привилегий для Намибии , - сказал генеральный директор Anglo Марк Кутифани (Mark Cutifani). - Эти очень привлекательные инвестиции обеспечивают трехлетнюю окупаемость, внутреннюю норму рентабельности более 25% и рентабельность по EBITDA более 60%, что характерно для высокого качества вариантов роста на зрелых месторождениях».Генеральный директор De Beers отметил, что некоторые из самых качественных алмазов в мире были найдены в море у побережья Намибии.«Благодаря этим инвестициям мы сможем оптимизировать новые технологии для более эффективных разведки и добычи алмазов и удовлетворения растущего спроса потребителей во всем мире», - добавил он.