Уникальные архангельские алмазы для создания квантового компьютера

17 мая 2019

Фото: AGD Diamonds

Уникальные архангельские алмазы обладают особенностью - нарушением строения кристалла - благодаря чему на них возможно записывать квантовую информацию. Такие алмазы могут стать базовым элементом процессора квантового компьютера, сообщила в своем эксклюзивном интервью для еженедельника «Звезда» Дарья Лонгли-Синицына, специалист в области методов геологоразведки и добычи полезных ископаемых.«Архангельские алмазы - сырьё для технологий на переднем крае фундаментальных исследований, основ будущих квантовых компьютеров и квантовых повторителей», - сказала она.Благодаря точечным дефектам, возникающим при удалении атома углерода из узла решетки и связывании образовавшейся вакансии с атомом азота, стало возможным записывать квантовую информацию на спине ядра центра, что превращает такой алмаз в базовый элемент будущего процессора, необходимого для создания квантового компьютера, объясняет Дарья.По этой причине добыча алмазов в Архангельской области является особо перспективной, говорится в интервью. «Сегодня есть предпосылки к обнаружению новых трубок, некоторые из которых могут превзойти по запасам и качеству алмазов известные месторождения - Ломоносовское и Трубка им. В. П. Гриба», - считает геолог.Дарья Лонгли-Синицына - выпускница геологического факультета Ленинградского университета, магистр в области геологии университета Беркли (США), вице-президент компании «Лонгли Майнинг Ассистентс», член Австралийского института геологических наук, член Российского минералогического общества и Русского географического общества.В настоящее время трубка им. Владимира Гриба разрабатывается алмазодобывающим предприятием AGD Diamonds. В прошлом году компания добыла на ней более 5 млн каратов алмазов, а совсем недавно - два крупных алмаза ювелирного качества весом 222,09 карата и 127,34 карата.