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Уникальные архангельские алмазы для создания квантового компьютера
«Архангельские алмазы - сырьё для технологий на переднем крае фундаментальных исследований, основ будущих квантовых компьютеров и квантовых повторителей», - сказала она.
Фото: AGD Diamonds
Благодаря точечным дефектам, возникающим при удалении атома углерода из узла решетки и связывании образовавшейся вакансии с атомом азота, стало возможным записывать квантовую информацию на спине ядра центра, что превращает такой алмаз в базовый элемент будущего процессора, необходимого для создания квантового компьютера, объясняет Дарья.
По этой причине добыча алмазов в Архангельской области является особо перспективной, говорится в интервью. «Сегодня есть предпосылки к обнаружению новых трубок, некоторые из которых могут превзойти по запасам и качеству алмазов известные месторождения - Ломоносовское и Трубка им. В. П. Гриба», - считает геолог.
Дарья Лонгли-Синицына - выпускница геологического факультета Ленинградского университета, магистр в области геологии университета Беркли (США), вице-президент компании «Лонгли Майнинг Ассистентс», член Австралийского института геологических наук, член Российского минералогического общества и Русского географического общества.
В настоящее время трубка им. Владимира Гриба разрабатывается алмазодобывающим предприятием AGD Diamonds. В прошлом году компания добыла на ней более 5 млн каратов алмазов, а совсем недавно - два крупных алмаза ювелирного качества весом 222,09 карата и 127,34 карата.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург