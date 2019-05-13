Израильская алмазная индустрия с нетерпением ждет JCK Las Vegas 2019

Израильская алмазная индустрия занята подготовкой к выставке JCK Las Vegas, ключевой выставке для торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в США. США являются крупнейшим рынком для реализации израильских бриллиантов, на который приходится почти половина израильского экспорта бриллиантов, говорится в пресс-релизе, распространенном Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI). Израильский алмазный павильон, организованный IDI, в этом году представит 27 экспонентов. Он будет расположен на втором уровне Diamond Plaza. В центре будут находиться стенд и салон IDI, а вокруг будут расположены израильские экспоненты.В Израильском алмазном павильоне также будет представлен новый проект в области дополненной реальности, технология которого с помощью компьютерной визуализации позволяет клиентам виртуально «примерить» кольца с бриллиантами и ювелирные украшения. Inova размещается в инновационном центре Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Diamond Tech, который был создан для объединения инновационного творчества израильской индустрии высоких технологий и традиций и талантов израильской алмазной промышленности.Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) заявил: «Поскольку США являются нашим крупнейшим экспортным рынком, JCK Las Vegas - это событие, которого мы с нетерпением ждем каждый год. Рынок розничной торговли в США остается здоровым, а спрос на ювелирные изделия стабильный, поэтому мы уверены, что это мероприятие станет хорошей возможностью для наших экспонентов».