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22 апреля 2019

Израильская алмазная индустрия с нетерпением ждет JCK Las Vegas 2019

16 мая 2019
Новости

Израильская алмазная индустрия занята подготовкой к выставке JCK Las Vegas, ключевой выставке для торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в США. США являются крупнейшим рынком для реализации израильских бриллиантов, на который приходится почти половина израильского экспорта бриллиантов, говорится в пресс-релизе, распространенном Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI). Израильский алмазный павильон, организованный IDI, в этом году представит 27 экспонентов. Он будет расположен на втором уровне Diamond Plaza. В центре будут находиться стенд и салон IDI, а вокруг будут расположены израильские экспоненты.
В Израильском алмазном павильоне также будет представлен новый проект в области дополненной реальности, технология которого с помощью компьютерной визуализации позволяет клиентам виртуально «примерить» кольца с бриллиантами и ювелирные украшения. Inova размещается в инновационном центре Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Diamond Tech, который был создан для объединения инновационного творчества израильской индустрии высоких технологий и традиций и талантов израильской алмазной промышленности.
Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) заявил: «Поскольку США являются нашим крупнейшим экспортным рынком, JCK Las Vegas - это событие, которого мы с нетерпением ждем каждый год. Рынок розничной торговли в США остается здоровым, а спрос на ювелирные изделия стабильный, поэтому мы уверены, что это мероприятие станет хорошей возможностью для наших экспонентов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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