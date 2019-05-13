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22 апреля 2019

В России будет создан ювелирно-гранильный центр

16 мая 2019
Новости

В рамках Саха-японского семинара, который прошел 14 мая в Якутске, участникам был представлен инфраструктурный проект по созданию ювелирно-гранильного кластера на территории «Индустриального парка Кангалассы», сообщает ysia.ru. 
Проект был разработан Алмазэргиэнбанком еще в 2017 году и представлен на встрече генеральным директором дочерней компании Алмазэргиэнбанка «Сэйбиэм» Анной Ивановой, говорится в сообщении. 
«ЮГК в числе 24 инвестиционных проектов был включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».  Соответствующее соглашение с министерством РФ по развитию Дальнего Востока мы подписали на IV Восточном экономическом форуме, который прошел в 2018 во Владивостоке», - сказала она. 
Агентство привело слова Анны Ивановой, которая сообщила также, что алмазный центр будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли и ювелирной промышленности в республике.
Она добавила, что российские алмазодобывающие компании должны развивать сектор обработки алмазов с тем, чтобы получать больше добавленной стоимости от производства бриллиантов и ювелирных изделий в стране и способствовать экспорту готовых товаров на международный рынок.
Кластер планируется открыть осенью 2019 года. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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