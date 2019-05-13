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22 апреля 2019

Ангольская полиция задержала пастора за незаконное хранение алмазов

16 мая 2019
Новости

Ангольская полиция арестовала пастора Синодальной евангелической церкви Анголы (Sinodal Evangelical Church of Angola, IESA) за хранение 543 алмазов.
Согласно сообщению информационного агентства Angop, неназванный 65-летний пастор был арестован по наводке в центральной провинции Бие. Стоимость камней не установлена.
Ангола с прошлого года проводит операцию, направленную на борьбу с незаконной добычей алмазов и иммиграцией.
В ноябре 2018 года Ангола, как сообщалось, закрыла 279 магазинов, торгующих алмазами, из-за того, что они не декларировали прибыль в соответствующих государственных органах.  
Власти также аннулировали лицензии 122 компаний, занимающихся разведкой алмазов.
В ходе программы полиция арестовала оборудование, нелегально используемое для проведения геологоразведки.
Также полиция конфисковала более миллиона долларов, около миллиона рандов и более 12 000 каратов алмазов.   

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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