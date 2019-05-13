Ангольская полиция задержала пастора за незаконное хранение алмазов

Ангольская полиция арестовала пастора Синодальной евангелической церкви Анголы (Sinodal Evangelical Church of Angola, IESA) за хранение 543 алмазов.Согласно сообщению информационного агентства Angop, неназванный 65-летний пастор был арестован по наводке в центральной провинции Бие. Стоимость камней не установлена.Ангола с прошлого года проводит операцию, направленную на борьбу с незаконной добычей алмазов и иммиграцией.В ноябре 2018 года Ангола, как сообщалось, закрыла 279 магазинов, торгующих алмазами, из-за того, что они не декларировали прибыль в соответствующих государственных органах.Власти также аннулировали лицензии 122 компаний, занимающихся разведкой алмазов.В ходе программы полиция арестовала оборудование, нелегально используемое для проведения геологоразведки.Также полиция конфисковала более миллиона долларов, около миллиона рандов и более 12 000 каратов алмазов.