SSEF провел первую в истории процедуру радиоуглеродного определения возраста

16 мая 2019



Жемчужина была выставлена 15 мая на женевских торгах Christie's в числе других лотов аукциона "Великолепные украшения" (Magnificent Jewels).





Фото: SSEF Швейцарский геммологический институт (Swiss Gemmological Institute, SSEF) успешно определил возраст исторической «Жемчужины Аны Марии» с использованием углерода-14.Жемчужина была выставлена 15 мая на женевских торгах Christie's в числе других лотов аукциона "Великолепные украшения" (Magnificent Jewels).



Результаты этого первого в истории радиоуглеродного анализа показали, что исторический возраст образования этой природной жемчужины - 16-й век - середина 17-го века. Это соответствует документально подтвержденному происхождению «Жемчужины Аны Марии», когда-то принадлежавшей Ане Марии де Севилья и Вильянуэва (Ana María de Sevilla y Villanueva), 16-й маркизе Камараса (1828-1861 годы), которая, как предполагается, была обнаружена во время испанского завоевания Америки в 16 веке.

Жемчужина представляет собой барочного стиля каплевидную натуральную морскую жемчужину весом 30,24 карата, являющуюся съемной частью красивой броши с незаметно встроенными часами марки Audemars Piguet дизайна 1960-х годов.

«Для нас большая честь предоставить дополнительные научные доказательства исторического происхождения этой важной природной жемчужины. Мы находимся в процессе дальнейшего развития радиоуглеродного анализа и других научных методов для проверки исторического происхождения старинных ювелирных изделий и знаковых природных жемчужин», - прокомментировал доктор Майкл С. Кшемницкий (Michael S. Krzemnicki), директор SSEF.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished





