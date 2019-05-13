Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

SSEF провел первую в истории процедуру радиоуглеродного определения возраста

16 мая 2019
Новости

Швейцарский геммологический институт (Swiss Gemmological Institute, SSEF) успешно определил возраст исторической «Жемчужины Аны Марии» с использованием углерода-14.
Жемчужина была выставлена 15 мая на женевских торгах Christie's в числе других лотов аукциона "Великолепные украшения" (Magnificent Jewels).

news_16052019_pearl.png
Фото: SSEF

Результаты этого первого в истории радиоуглеродного анализа показали, что исторический возраст образования этой природной жемчужины - 16-й век - середина 17-го века. Это соответствует документально подтвержденному происхождению «Жемчужины Аны Марии», когда-то принадлежавшей Ане Марии де Севилья и Вильянуэва (Ana María de Sevilla y Villanueva), 16-й маркизе Камараса (1828-1861 годы), которая, как предполагается, была обнаружена во время испанского завоевания Америки в 16 веке.
Жемчужина представляет собой барочного стиля каплевидную натуральную морскую жемчужину весом 30,24 карата, являющуюся съемной частью красивой броши с незаметно встроенными часами марки Audemars Piguet дизайна 1960-х годов.
«Для нас большая честь предоставить дополнительные научные доказательства исторического происхождения этой важной природной жемчужины. Мы находимся в процессе дальнейшего развития радиоуглеродного анализа и других научных методов для проверки исторического происхождения старинных ювелирных изделий и знаковых природных жемчужин», - прокомментировал доктор Майкл С. Кшемницкий (Michael S. Krzemnicki), директор SSEF.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished