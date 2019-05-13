Намибия заключила контракт по оценке алмазов на сумму $21 млн

Gem Diamonds Namibia получила контракт на сумму 300 млн намибийских долларов ($21 миллион) для оценки алмазов Namdeb в течение следующих пяти лет, сообщают местные средства массовой информации.Контракт, который был заключен центральным советом страны по закупкам, вызывает обеспокоенность в связи с тем, что он якобы превратился в схему заработка группы состоятельных людей.Сообщается, что Gem Diamonds запросила 300 миллионов намибийских долларов для оценки алмазов Namdeb, в то время как компания Global Diamond Valuators, которая проводила оценку камней Namdeb с 2007 года, запросила 220 миллионов намибийских долларов за ту же работу.Global Diamond Valuators заняла шестое место среди участников по итогам тендера, проведенного комиссией по оценке основных критериев конкурсных предложений.Газета Namibian сообщила, что решение о присуждении контракта на оценку алмазов Gem Diamonds Namibia может вызвать жалобы и возможные апелляции со стороны компаний, которые проиграли тендер.Некоторые фирмы, участвующие в тендере, жаловались своим партнерам на то, что несколько компаний якобы были оштрафованы или потеряли очки за то, что они предложили правительству низкие цены или бесплатные услуги по оценке алмазов.