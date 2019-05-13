DMCC создал стратегический альянс с CGJE

15 мая 2019

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире специальная свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, подписал Меморандум о взаимопонимании с Китайской биржей драгоценных камней и жадеита (China Gems and Jade Exchange, CGJE), создав таким образом стратегический альянс с официальной платформой Китая по торговле драгоценными камнями и нефритом, говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC.

Фериал Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, и Юк Чань (Yuk Chan), соучредитель и исполнительный вице-президент CGJE, подписали соглашение в рамках официального торгового визита муниципального правительства Шанхая в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Мы очень рады, что CGJE выбрала DMCC в качестве партнера в своем регионе, что подтверждает нашу позицию ведущей и надежной платформы для торговли драгоценными камнями», - сказал Фериал Ахмади, главный операционный директор DMCC.

Фанни Вон (Fanny Wong), председатель и основатель CGJE, добавила: «Китай и ОАЭ давно сотрудничают и имеют такие партнерские отношения, которые обеспечат дальнейшее развитие этих торговых связей. Мы рады сотрудничеству с DMCC, которое, как мы полагаем, позволит нам подключиться и получить доступ к некоторым наиболее быстро растущим рынкам и открыть множество возможностей в индустрии драгоценных камней».

Партнерство создаст новые торговые возможности для ОАЭ и Китая путем объединения покупателей и продавцов драгоценных камней и нефрита из двух стран. Кроме того, сотрудничество позволит обеим сторонам продвигать этические и ответственные методы ведения бизнеса среди своих компаний-членов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished