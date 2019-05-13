Эксклюзив

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

Вчера

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

DMCC создал стратегический альянс с CGJE

15 мая 2019
Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире специальная свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, подписал Меморандум о взаимопонимании с Китайской биржей драгоценных камней и жадеита (China Gems and Jade Exchange, CGJE), создав таким образом стратегический альянс с официальной платформой Китая по торговле драгоценными камнями и нефритом, говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC.
Фериал Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, и Юк Чань (Yuk Chan), соучредитель и исполнительный вице-президент CGJE, подписали соглашение в рамках официального торгового визита муниципального правительства Шанхая в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
«Мы очень рады, что CGJE выбрала DMCC в качестве партнера в своем регионе, что подтверждает нашу позицию ведущей и надежной платформы для торговли драгоценными камнями», - сказал Фериал Ахмади, главный операционный директор DMCC. 
Фанни Вон (Fanny Wong), председатель и основатель CGJE, добавила: «Китай и ОАЭ давно сотрудничают и имеют такие партнерские отношения, которые обеспечат дальнейшее развитие этих торговых связей. Мы рады сотрудничеству с DMCC, которое, как мы полагаем, позволит нам подключиться и получить доступ к некоторым наиболее быстро растущим рынкам и открыть множество возможностей в индустрии драгоценных камней». 
Партнерство создаст новые торговые возможности для ОАЭ и Китая путем объединения покупателей и продавцов драгоценных камней и нефрита из двух стран. Кроме того, сотрудничество позволит обеим сторонам продвигать этические и ответственные методы ведения бизнеса среди своих компаний-членов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished