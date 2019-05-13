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22 апреля 2019

Petra продала алмаз весом 425 каратов за $15 млн

15 мая 2019
Новости

Petra Diamonds реализовала алмаз массой 424,89 карата, добытый на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, чуть менее чем за $15 млн.
Камень, получивший название «Наследие алмазного рудника Куллинан» (Legacy of the Cullinan Diamond Mine), был приобретен базирующейся в Антверпене компанией Stargems Group, которая занимается огранкой алмазов. 

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    Фото: Petra Diamonds


«Продажа этого камня много значит для Petra Diamonds и является подтверждением качества не только алмаза Legacy, но и самого рудника Куллинан, который известен своими исключительными камнями», - сказал генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).
Исключительный алмаз типа IIа цвета D стал одним из самых известных камней, добытых на руднике Куллинан.
Агентство Proactive Investors привело данные прогноза аналитиков RBC, согласно которому, стоимость огранённого камня может составить более $25 млн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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