Petra продала алмаз весом 425 каратов за $15 млн

15 мая 2019

Petra Diamonds реализовала алмаз массой 424,89 карата, добытый на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, чуть менее чем за $15 млн.

Камень, получивший название «Наследие алмазного рудника Куллинан» (Legacy of the Cullinan Diamond Mine), был приобретен базирующейся в Антверпене компанией Stargems Group, которая занимается огранкой алмазов.









Фото: Petra Diamonds







«Продажа этого камня много значит для Petra Diamonds и является подтверждением качества не только алмаза Legacy, но и самого рудника Куллинан, который известен своими исключительными камнями», - сказал генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).

Исключительный алмаз типа IIа цвета D стал одним из самых известных камней, добытых на руднике Куллинан.

Агентство Proactive Investors привело данные прогноза аналитиков RBC, согласно которому, стоимость огранённого камня может составить более $25 млн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished